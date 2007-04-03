Додано: Сер 04 кві, 2018 15:06

Я говорил и говорю - рисковость активов (любых) с каждым годом растет.Будь это золото, алмазы, валюта, акции, криптоактивы.Система (матрица) устроена так, чтобы пытаться эти активы контролировать.Если она не может эти активы контролировать, она пытается их уничтожить.Поэтому человечество движется в сторону бОльшей зависимости от системы с каждым годом.И с каждым годом человечеству, чтобы сохранять больше степеней свободы, необходимо находить бОльшее количество активов, чтобы хотя бы сохранить (а в удачном случае, и приумножить) количество своих сбережений и капиталов. В будущем больше степеней свободы будет иметь тот, у кого будет больше разных активов, которые он сможет контролировать сам.Индивиды, с пеной у рта доказывающие, что "Самый стабильный актив-доллар" или "самый стабильный актив - золото","самый стабильный актив - акции" и т.д на самом деле являются продуктом контроля матрицы над человеческим сознанием (ятакдумаю (С)).Но они забывают, что матрица в любой момент может лишить их этого самого актива.Валюта легко запрещается, золото изымается, вклады замораживаются, банки банкротятся,акции могут разрешить только для юрлиц и т.д.Поэтому решение о покупке и продаже криптоактивов, как и любых других активов, нужно всегда принимать самостоятельно и на основании тщательного изучения вопроса хотя бы на первых порах.А аргументы, которые я слышу в стиле - биткоин г.но, потому что г.но-г.но, кроме улыбки, у меня ничего не вызывают