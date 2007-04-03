Я говорил и говорю - рисковость активов (любых) с каждым годом растет. Будь это золото, алмазы, валюта, акции, криптоактивы. Система (матрица) устроена так, чтобы пытаться эти активы контролировать. Если она не может эти активы контролировать, она пытается их уничтожить. Поэтому человечество движется в сторону бОльшей зависимости от системы с каждым годом. И с каждым годом человечеству, чтобы сохранять больше степеней свободы, необходимо находить бОльшее количество активов, чтобы хотя бы сохранить (а в удачном случае, и приумножить) количество своих сбережений и капиталов. В будущем больше степеней свободы будет иметь тот, у кого будет больше разных активов, которые он сможет контролировать сам.
Индивиды, с пеной у рта доказывающие, что "Самый стабильный актив-доллар" или "самый стабильный актив - золото","самый стабильный актив - акции" и т.д на самом деле являются продуктом контроля матрицы над человеческим сознанием (ятакдумаю (С)). Но они забывают, что матрица в любой момент может лишить их этого самого актива. Валюта легко запрещается, золото изымается, вклады замораживаются, банки банкротятся,акции могут разрешить только для юрлиц и т.д. Поэтому решение о покупке и продаже криптоактивов, как и любых других активов, нужно всегда принимать самостоятельно и на основании тщательного изучения вопроса хотя бы на первых порах. А аргументы, которые я слышу в стиле - биткоин г.но, потому что г.но-г.но, кроме улыбки, у меня ничего не вызывают
Востаннє редагувалось artist_007 в Сер 04 кві, 2018 15:26, всього редагувалось 2 разів.
artist_007 написав:Валюта легко запрещается, золото изымается, вклады замораживаются, банки банкротятся,акции могут разрешить только для юрлиц и т.д. .... А аргументы, которые я слышу в стиле - биткоин г.но, потому что г.но-г.но, кроме улыбки, у меня ничего не вызывают
поэтому нужно деферсииысавироваться (слово уж больно мудреное), во всякое... МММ к примеру подкупить на 2% капитала? Интернет же точно никто не обрубит?!
когда мне кто-то говорит что МММ дерьмо потому что это дерьмо, я тока слегка морщу нос!
То есть ,вы действительно считаете что в США не знают о падении долара)))))) И вы свято верите что доллар не падает?)))) И сколько вы вложили в него если не секрет?))))) И после этого вы смеетесь над криптоманами?))) это поразительно!Вы уникальный человек.
vovodabravis написав:То есть ,вы действительно считаете что в США не знают о падении долара)))))) И вы свято верите что доллар не падает?)))) И сколько вы вложили в него если не секрет?))))) И после этого вы смеетесь над криптоманами?))) это поразительно!Вы уникальный человек.
Если доллар падает, почему недвижимость оцениваемая в долларах с 2008 года уже упала в 3 раза ?
vovodabravis написав:То есть ,вы действительно считаете что в США не знают о падении долара)))))) И вы свято верите что доллар не падает?)))) И сколько вы вложили в него если не секрет?))))) И после этого вы смеетесь над криптоманами?))) это поразительно!Вы уникальный человек.
я действительно считаю! 1...2...3...4... ладно, вот http://www.usinflationcalculator.com/ это доллар "падает", то что он до этого "рос" к евро к примеру с 1,4 до 1,05, но то Вы наверно пропустили, маленький были ащо?
и вот честно, ни в штатах ни в европе на цены в магазинах курс не влияет, более того, цены на электронику остаются стабильные, разница в цене на айфоны до 40% доходила за счет курса, где это реально чуствуется так это в промышленности, Германия на 60% на экспорт работает, чемпион по экспорту кстати, а не китай, так вот когда евро припала на 40% сразу обороты у фирм пошли, продажи поднялидсь, рост производства, падения безработицы, и вот это вот укрепление евро очень не кстати...
а "вложил" я в доллар... сейчас на моменте 20к$, но думаю еще 150к$ поменять, у меня основная валюта евро как раз...
то что "криптомания" последние полгода в моде, так это для вас "вау" я уже первый подъем биткоина видел и золотишко видал и МММ два раза...
расслабьтесь и наслаждайтесь волнами...
Недвижку в Украине 8 раз покупал-продавал и все за доллары...