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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 кві, 2018 16:55
Kripo Не могли бы первую ссылку перезалить - не фурычит,заранее благодарен
Додано: Сер 04 кві, 2018 16:59
это инфляция, сколько стоят сейчас товары которые в определенном году стоили стоka то или скока надо сейчас долларов заплатить за то, что когда то сколько то стоило. А то модно тыкать то цены то на золото, то на автомобили, забывая что цены на товары меняются...
Была примерное исследование по Германии, сколько рабочий получает бутылок пива в час по годам и скока надо на машину гольф работать в каждом десятелетиии... но то на немецком...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Сер 04 кві, 2018 17:06
Zebra я в недвижимости вообще никакой (хоть в этом году начинаю стройку, землю удалось в центре нашего городка купить, кстати благодаря вашим подсказкам, в свое время, при обмене грн на долар сэкономил для меня значительную суму) , в этой сфере только я могу задавать вопросы)))
Додано: Сер 04 кві, 2018 17:23
Да, отскок был недолгим и невысоким. Если еще месяц назад удавалось отоваривать лохов по 10 и выше, то теперь 7500 и снова вниз.
"Денех нет, но вы держитесь."(с)
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