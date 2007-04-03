Додано: Сер 04 кві, 2018 17:56

Kripo написав: artist_007 написав: Валюта легко запрещается, золото изымается, вклады замораживаются, банки банкротятся,акции могут разрешить только для юрлиц и т.д.

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А аргументы, которые я слышу в стиле - биткоин г.но, потому что г.но-г.но, кроме улыбки, у меня ничего не вызывают Валюта легко запрещается, золото изымается, вклады замораживаются, банки банкротятся,акции могут разрешить только для юрлиц и т.д.....А аргументы, которые я слышу в стиле - биткоин г.но, потому что г.но-г.но, кроме улыбки, у меня ничего не вызывают



поэтому нужно деферсииысавироваться (слово уж больно мудреное), во всякое... МММ к примеру подкупить на 2% капитала? Интернет же точно никто не обрубит?!



когда мне кто-то говорит что МММ дерьмо потому что это дерьмо, я тока слегка морщу нос! поэтому нужно деферсииысавироваться (слово уж больно мудреное), во всякое... МММ к примеру подкупить на 2% капитала? Интернет же точно никто не обрубит?!когда мне кто-то говорит что МММ дерьмо потому что это дерьмо, я тока слегка морщу нос!

Надежность любого актива существует только в Вашей голове.Вкладываясь в любой актив,Вы оцениваете для себя риски,связанные с ним,и уже после этого принимаете решение об инвестировании.Да,МММ в свое время была рисковая инвестиция,но голова человеку дана не только для того,чтобы в нее есть.Если Вы сноб-консерватор,вы думаете,что вложите капитал исключительно в надежный и ликвидный актив.Я же говорю,что надежных активов не существует,а есть лишь активы более рисковые и менее рисковые.И если Вы человек рисковый, Вы все равно будете вкладываться в новые высокорисковые активы и играться с ними.На 1% портфеля,на 0,5%-не важно.Но если Вы консерватор и предпочитает только стабильные активы,то естественно,Вы будете сидеть только в них,пока не появится какой-то новый актив,которому Вы будете доверять.Это нормально