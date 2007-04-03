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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1135113611371138

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 117
1) $6250 і вище
21%
24
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
42
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:55

Kripo Не могли бы первую ссылку перезалить - не фурычит,заранее благодарен
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:59

  vovodabravis написав:Kripo Не могли бы первую ссылку перезалить - не фурычит,заранее благодарен

http://www.in2013dollars.com/1860-dolla ... 7?amount=1
https://www.miniwebtool.com/us-inflation-calculator/
https://www.bls.gov/data/inflation_calculator.htm

это инфляция, сколько стоят сейчас товары которые в определенном году стоили стоka то или скока надо сейчас долларов заплатить за то, что когда то сколько то стоило. А то модно тыкать то цены то на золото, то на автомобили, забывая что цены на товары меняются...

Была примерное исследование по Германии, сколько рабочий получает бутылок пива в час по годам и скока надо на машину гольф работать в каждом десятелетиии... но то на немецком...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 17:06

Zebra я в недвижимости вообще никакой (хоть в этом году начинаю стройку, землю удалось в центре нашего городка купить, кстати благодаря вашим подсказкам, в свое время, при обмене грн на долар сэкономил для меня значительную суму) , в этой сфере только я могу задавать вопросы)))
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 17:23

Да, отскок был недолгим и невысоким. Если еще месяц назад удавалось отоваривать лохов по 10 и выше, то теперь 7500 и снова вниз.
"Денех нет, но вы держитесь."(с)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 17:56

  Kripo написав:
  artist_007 написав:Валюта легко запрещается, золото изымается, вклады замораживаются, банки банкротятся,акции могут разрешить только для юрлиц и т.д.
....
А аргументы, которые я слышу в стиле - биткоин г.но, потому что г.но-г.но, кроме улыбки, у меня ничего не вызывают :)


поэтому нужно деферсииысавироваться (слово уж больно мудреное), во всякое... МММ к примеру подкупить на 2% капитала? Интернет же точно никто не обрубит?!

когда мне кто-то говорит что МММ дерьмо потому что это дерьмо, я тока слегка морщу нос!

Надежность любого актива существует только в Вашей голове.Вкладываясь в любой актив,Вы оцениваете для себя риски,связанные с ним,и уже после этого принимаете решение об инвестировании.Да,МММ в свое время была рисковая инвестиция,но голова человеку дана не только для того,чтобы в нее есть :).Если Вы сноб-консерватор,вы думаете,что вложите капитал исключительно в надежный и ликвидный актив.Я же говорю,что надежных активов не существует,а есть лишь активы более рисковые и менее рисковые.И если Вы человек рисковый, Вы все равно будете вкладываться в новые высокорисковые активы и играться с ними.На 1% портфеля,на 0,5%-не важно.Но если Вы консерватор и предпочитает только стабильные активы,то естественно,Вы будете сидеть только в них,пока не появится какой-то новый актив,которому Вы будете доверять.Это нормально :).
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 19:22

Kripo забавно ведь, у нас -гривна упала =цены вверх, у них-доллар (ну видно что по отношению к другим валютам на любом графике за прошедший год) упал = ну и?что тут такого? цены на месте! как так? вот прочитал (спасибо за статейку, про поляков удивило) за 2000 год, вроде как кризис в США, но програмно выкарабкались(умом), сейчас китай почти в три раза превышает сша по производству, а ввп в сша
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 20:11

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

биток упал, никому не нужен, никто им не пользуется, тогда почему я жду в очереди за 3 подтверждениями по пол часа!!!
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 20:27

vovodabravis
Сеть перегружена транзакциями.
Кстати, судя по объемам и уровням торгов, бОльшая часть хомяков давным-давно ушла с рынка или холдит (в чем я сомневаюсь, если честно).
Сейчас уровни поддержки находятся в районах 6600, 6000, 5500
Наблюдаем 8) .
artist_007
 
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