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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 кві, 2018 16:55
Kripo Не могли бы первую ссылку перезалить - не фурычит,заранее благодарен
Додано: Сер 04 кві, 2018 16:59
это инфляция, сколько стоят сейчас товары которые в определенном году стоили стоka то или скока надо сейчас долларов заплатить за то, что когда то сколько то стоило. А то модно тыкать то цены то на золото, то на автомобили, забывая что цены на товары меняются...
Была примерное исследование по Германии, сколько рабочий получает бутылок пива в час по годам и скока надо на машину гольф работать в каждом десятелетиии... но то на немецком...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Сер 04 кві, 2018 17:06
Zebra я в недвижимости вообще никакой (хоть в этом году начинаю стройку, землю удалось в центре нашего городка купить, кстати благодаря вашим подсказкам, в свое время, при обмене грн на долар сэкономил для меня значительную суму) , в этой сфере только я могу задавать вопросы)))
Додано: Сер 04 кві, 2018 17:23
Да, отскок был недолгим и невысоким. Если еще месяц назад удавалось отоваривать лохов по 10 и выше, то теперь 7500 и снова вниз.
"Денех нет, но вы держитесь."(с)
Додано: Сер 04 кві, 2018 17:56
Надежность любого актива существует только в Вашей голове.Вкладываясь в любой актив,Вы оцениваете для себя риски,связанные с ним,и уже после этого принимаете решение об инвестировании.Да,МММ в свое время была рисковая инвестиция,но голова человеку дана не только для того,чтобы в нее есть .Если Вы сноб-консерватор,вы думаете,что вложите капитал исключительно в надежный и ликвидный актив.Я же говорю,что надежных активов не существует,а есть лишь активы более рисковые и менее рисковые.И если Вы человек рисковый, Вы все равно будете вкладываться в новые высокорисковые активы и играться с ними.На 1% портфеля,на 0,5%-не важно.Но если Вы консерватор и предпочитает только стабильные активы,то естественно,Вы будете сидеть только в них,пока не появится какой-то новый актив,которому Вы будете доверять.Это нормально .
Додано: Сер 04 кві, 2018 19:22
Kripo забавно ведь, у нас -гривна упала =цены вверх, у них-доллар (ну видно что по отношению к другим валютам на любом графике за прошедший год) упал = ну и?что тут такого? цены на месте! как так? вот прочитал (спасибо за статейку, про поляков удивило) за 2000 год, вроде как кризис в США, но програмно выкарабкались(умом), сейчас китай почти в три раза превышает сша по производству, а ввп в сша
Додано: Сер 04 кві, 2018 20:11
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
биток упал, никому не нужен, никто им не пользуется, тогда почему я жду в очереди за 3 подтверждениями по пол часа!!!
Додано: Сер 04 кві, 2018 20:27
vovodabravis
Сеть перегружена транзакциями.
Кстати, судя по объемам и уровням торгов, бОльшая часть хомяков давным-давно ушла с рынка или холдит (в чем я сомневаюсь, если честно).
Сейчас уровни поддержки находятся в районах 6600, 6000, 5500
Наблюдаем .
Додано: Сер 04 кві, 2018 21:03
artist_007 согласен, таких качелей ни один хомяк не выдержит))) думаю ниже 6000 не упадем, у меня вообще складывается впечатление ,что кто-то огромный,в случае падения или опасной близости к этой цифре , начинает активно давить весь рынок вверх, а может просто перекрестится ))) с такими событиями скоро параноиком стану ))))
на этой волне 15 зеленых взял))) мелочь, а приятно...( никого не агитирую!ни в коем случае! просто реально на тарелке принесли и этой же тарелкой по роже дали, грех было не взять... ну корочь горбатого могила...))))
Востаннє редагувалось vovodabravis в Сер 04 кві, 2018 21:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 04 кві, 2018 21:17
К концу апреля вполне может биток упасть ниже 5000
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