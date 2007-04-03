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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 кві, 2018 21:22
Zebra Вполне вероятно, но заметил на предыдущем и пред предыдущем падении,ведь меедлеенно сползали и тут резко вверх! я же и говорю на данный момент этот рынок у меня кроме удивления, разумного ничего не вызывает
Додано: Сер 04 кві, 2018 21:35
Я бы даже сказал, и к середине апреля может успеть.
И, самое интересное, что если он упадет быстро - это будет даже хорошо (С).
Но рынок подвержен сильным манипуляциям.
Если кукл смог нарисовать ложный пробой вниз, а затем тут же без зазрения совести бычью ловушку, то на пути к 4800 могут быть очень разные варианты по всем уровням.
Такое впечатление, что над рынком кто-то стебется
Или банально в отсутствие новостей (любых) рынок покинул пределы гармоничной торговли и пошел шататься где ему вздумается
Додано: Сер 04 кві, 2018 21:54
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А это не рынок, из буратин-влошенцев вытрушивают бабло. Если будет просто падение - хомяк сольется и уйдет. Ему нужно показать рост, чтоб он вернулся и попытался отыграться (усреднился, или внес еще денег), и тут он сливает оставшееся бабло. И так до последнего хомяка.
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