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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 кві, 2018 21:22
Zebra Вполне вероятно, но заметил на предыдущем и пред предыдущем падении,ведь меедлеенно сползали и тут резко вверх! я же и говорю на данный момент этот рынок у меня кроме удивления, разумного ничего не вызывает
Додано: Сер 04 кві, 2018 21:35
Я бы даже сказал, и к середине апреля может успеть.
И, самое интересное, что если он упадет быстро - это будет даже хорошо (С).
Но рынок подвержен сильным манипуляциям.
Если кукл смог нарисовать ложный пробой вниз, а затем тут же без зазрения совести бычью ловушку, то на пути к 4800 могут быть очень разные варианты по всем уровням.
Такое впечатление, что над рынком кто-то стебется
Или банально в отсутствие новостей (любых) рынок покинул пределы гармоничной торговли и пошел шататься где ему вздумается
Додано: Сер 04 кві, 2018 21:54
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А это не рынок, из буратин-влошенцев вытрушивают бабло. Если будет просто падение - хомяк сольется и уйдет. Ему нужно показать рост, чтоб он вернулся и попытался отыграться (усреднился, или внес еще денег), и тут он сливает оставшееся бабло. И так до последнего хомяка.
Додано: Сер 04 кві, 2018 22:06
Похоже на то. Ведь хомяков вдохновляет 10-летняя история биткоэна: биткоэн всегда возвращается после падения, после чего отрастает в десять раз. "И в этот раз так будет".
Додано: Сер 04 кві, 2018 22:20
Zebra
Опять рассуждения о сферическом коне в вакууме ?
Для того, чтобы процесс продолжался, бабло должно принимать разные формы и перетекать из одной в другую.
Если на рынке закончатся хомяки и спекулянты, рынок остановится.
А кто захочет убить курицу, которая несет золотые яйца ?
Неее.
Судя по тому, что Poloniex купили и собираются в нее инвестировать и дальше,хомякам, и не только, будут дуть во все места и подстилать подушечки, чтобы было комфортно.
По крайней мере, пару-тройку лет точно.
А потом будем посмотреть.
Качели неизбежны
Додано: Сер 04 кві, 2018 22:26
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
о, у нас тут приток свежего экспертного мяса))
народ, почитайте про эллиота вначале чем постить пургу о том что ТА не работает
Додано: Сер 04 кві, 2018 22:28
Додано: Сер 04 кві, 2018 22:30
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
нет, не слил
усредняюсь потихоньку
Додано: Сер 04 кві, 2018 22:32
Вы верите в волновой анализ, уровни Фибоначчи, правило Паретте, линии Вульфа?
Это общие модели для всех рынков, их вывели, основываясь на изучении статистики и поведенческих моделей игроков рынка любых активов, которые торгуются.
Почему с биткойном должно быть иначе?
Потому что гладиолус ?
Да, есть такая вероятностная модель, биток отрастает, несмотря на стоны г@внодрочеров.
И закончит он отрастать, когда исчерпается потенциал рынка.
А потенциал рынка пока огромен.
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