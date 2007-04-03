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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1136113711381139

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 117
1) $6250 і вище
21%
24
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
42
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 21:22

Zebra Вполне вероятно, но заметил на предыдущем и пред предыдущем падении,ведь меедлеенно сползали и тут резко вверх! я же и говорю на данный момент этот рынок у меня кроме удивления, разумного ничего не вызывает
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 21:35

  Zebra написав:К концу апреля вполне может биток упасть ниже 5000

Я бы даже сказал, и к середине апреля может успеть.
И, самое интересное, что если он упадет быстро - это будет даже хорошо (С).
Но рынок подвержен сильным манипуляциям.
Если кукл смог нарисовать ложный пробой вниз, а затем тут же без зазрения совести бычью ловушку, то на пути к 4800 могут быть очень разные варианты по всем уровням.
Такое впечатление, что над рынком кто-то стебется :mrgreen:
Или банально в отсутствие новостей (любых) рынок покинул пределы гармоничной торговли и пошел шататься где ему вздумается :mrgreen:
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 21:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А это не рынок, из буратин-влошенцев вытрушивают бабло. Если будет просто падение - хомяк сольется и уйдет. Ему нужно показать рост, чтоб он вернулся и попытался отыграться (усреднился, или внес еще денег), и тут он сливает оставшееся бабло. И так до последнего хомяка.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 22:06

  Zebra написав:А это не рынок, из буратин-влошенцев вытрушивают бабло. Если будет просто падение - хомяк сольется и уйдет. Ему нужно показать рост, чтоб он вернулся и попытался отыграться (усреднился, или внес еще денег), и тут он сливает оставшееся бабло. И так до последнего хомяка.

Похоже на то. Ведь хомяков вдохновляет 10-летняя история биткоэна: биткоэн всегда возвращается после падения, после чего отрастает в десять раз. "И в этот раз так будет".
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 22:20

Zebra
Опять рассуждения о сферическом коне в вакууме :mrgreen: ?
Для того, чтобы процесс продолжался, бабло должно принимать разные формы и перетекать из одной в другую.
Если на рынке закончатся хомяки и спекулянты, рынок остановится.
А кто захочет убить курицу, которая несет золотые яйца :mrgreen: ?
Неее.
Судя по тому, что Poloniex купили и собираются в нее инвестировать и дальше,хомякам, и не только, будут дуть во все места и подстилать подушечки, чтобы было комфортно.
По крайней мере, пару-тройку лет точно.
А потом будем посмотреть.
Качели неизбежны 8)
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 22:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

о, у нас тут приток свежего экспертного мяса))
народ, почитайте про эллиота вначале чем постить пургу о том что ТА не работает
barabass
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 22:28

  barabass написав:о, у нас тут приток свежего экспертного мяса))
народ, почитайте про эллиота вначале чем постить пургу о том что ТА не работает

Лайткоин слил по 135 ? Был шанс.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 22:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

нет, не слил
усредняюсь потихоньку
barabass
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 22:32

  airmax78 написав:Похоже на то. Ведь хомяков вдохновляет 10-летняя история биткоэна: биткоэн всегда возвращается после падения, после чего отрастает в десять раз. "И в этот раз так будет".

Вы верите в волновой анализ, уровни Фибоначчи, правило Паретте, линии Вульфа?
Это общие модели для всех рынков, их вывели, основываясь на изучении статистики и поведенческих моделей игроков рынка любых активов, которые торгуются.
Почему с биткойном должно быть иначе?
Потому что гладиолус :mrgreen: ?
Да, есть такая вероятностная модель, биток отрастает, несмотря на стоны г@внодрочеров.
И закончит он отрастать, когда исчерпается потенциал рынка.
А потенциал рынка пока огромен.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 22:44

  barabass написав:нет, не слил
усредняюсь потихоньку

Зря, и вот почему.
Зображення
Zebra
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