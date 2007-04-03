к баксу (считай к грн) все выглядит несколько иначе
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:25
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:47
А вот и первые ласточки мегановостей.
Есть надежда на выход из боковика.
Появилась информация о том, что алгоритм блокчейна биткоина вскоре получит важное обновление. Отвечающий за транзакции код будет оптимизирован с целью снижения взносов за переводы. Уже есть свидетельства, что тесты нового кода прошли успешно.
Сама по себе новость ниочем, но если ее еще подперчат тем, что при хардфорке произойдет какое-нибудь начисление новых монет, это может подстегнуть рынок.
Следим за руками, не расслабляемся
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:47
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