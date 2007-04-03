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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1137113811391140

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 117
1) $6250 і вище
21%
24
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
42
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:25

  Zebra написав:
  barabass написав:нет, не слил
усредняюсь потихоньку

Зря, и вот почему.
Зображення


к баксу (считай к грн) все выглядит несколько иначе
barabass
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:47

А вот и первые ласточки мегановостей.
Есть надежда на выход из боковика.
Появилась информация о том, что алгоритм блокчейна биткоина вскоре получит важное обновление. Отвечающий за транзакции код будет оптимизирован с целью снижения взносов за переводы. Уже есть свидетельства, что тесты нового кода прошли успешно.
Сама по себе новость ниочем, но если ее еще подперчат тем, что при хардфорке произойдет какое-нибудь начисление новых монет, это может подстегнуть рынок.
Следим за руками, не расслабляемся :)
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:47

  barabass написав:к баксу (считай к грн) все выглядит несколько иначе

Не факт что такой взлет по капитализации повторится.
Zebra
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  #<1 ... 1137113811391140
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