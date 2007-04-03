А вот и первые ласточки мегановостей. Есть надежда на выход из боковика. Появилась информация о том, что алгоритм блокчейна биткоина вскоре получит важное обновление. Отвечающий за транзакции код будет оптимизирован с целью снижения взносов за переводы. Уже есть свидетельства, что тесты нового кода прошли успешно. Сама по себе новость ниочем, но если ее еще подперчат тем, что при хардфорке произойдет какое-нибудь начисление новых монет, это может подстегнуть рынок. Следим за руками, не расслабляемся
vovodabravis написав:artist_007 согласен, таких качелей ни один хомяк не выдержит))) думаю ниже 6000 не упадем, у меня вообще складывается впечатление ,что кто-то огромный,в случае падения или опасной близости к этой цифре , начинает активно давить весь рынок вверх, а может просто перекрестится ))) с такими событиями скоро параноиком стану )))) на этой волне 15 зеленых взял))) мелочь, а приятно...( никого не агитирую!ни в коем случае! просто реально на тарелке принесли и этой же тарелкой по роже дали, грех было не взять... ну корочь горбатого могила...))))
а я ефір був продав три місяці тому ПА330, потім ПА900, потім відкупив ПА800 і зараз в мінус 50% від баланса, зато нахом"чив +25% ефіра на інтрадей
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
vovodabravis написав:artist_007 согласен, таких качелей ни один хомяк не выдержит))) думаю ниже 6000 не упадем, у меня вообще складывается впечатление ,что кто-то огромный,в случае падения или опасной близости к этой цифре , начинает активно давить весь рынок вверх, а может просто перекрестится ))) с такими событиями скоро параноиком стану )))) на этой волне 15 зеленых взял))) мелочь, а приятно...( никого не агитирую!ни в коем случае! просто реально на тарелке принесли и этой же тарелкой по роже дали, грех было не взять... ну корочь горбатого могила...))))
а я ефір був продав три місяці тому ПА330, потім ПА900, потім відкупив ПА800 і зараз в мінус 50% від баланса, зато нахом"чив +25% ефіра на інтрадей
Хорошо, что Вы вложились только в карточки. Обстриженный Понаех в Штатах завывает от зависти
artist_007 написав:А вот и первые ласточки мегановостей. Есть надежда на выход из боковика. Появилась информация о том, что алгоритм блокчейна биткоина вскоре получит важное обновление. Отвечающий за транзакции код будет оптимизирован с целью снижения взносов за переводы. Уже есть свидетельства, что тесты нового кода прошли успешно. Сама по себе новость ниочем, но если ее еще подперчат тем, что при хардфорке произойдет какое-нибудь начисление новых монет, это может подстегнуть рынок. Следим за руками, не расслабляемся
barabass Баян - появление самой системы. Не баян - то, что ее встроили в блокчейн битка и успешно провели испытания. Вот главное, а не то, что она появится. Надеюсь, следующая новость - это на баян? Представитель ФРС США Лаэль Брейнард отметила вновь, что криптовалюты не представляют угрозу для стабильности американской экономики, хотя и являются крайне волатильными. Явные положительные сигналы. Если таких новостей будет выходить много в течение месяца, то выход из боковика, хоть он и медвежий, вполне может быть и вверх. Наблюдаем