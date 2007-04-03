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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11381139114011411142>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 117
1) $6250 і вище
21%
24
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
42
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:25

  Zebra написав:
  barabass написав:нет, не слил
усредняюсь потихоньку

Зря, и вот почему.
Зображення


к баксу (считай к грн) все выглядит несколько иначе
barabass
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:47

А вот и первые ласточки мегановостей.
Есть надежда на выход из боковика.
Появилась информация о том, что алгоритм блокчейна биткоина вскоре получит важное обновление. Отвечающий за транзакции код будет оптимизирован с целью снижения взносов за переводы. Уже есть свидетельства, что тесты нового кода прошли успешно.
Сама по себе новость ниочем, но если ее еще подперчат тем, что при хардфорке произойдет какое-нибудь начисление новых монет, это может подстегнуть рынок.
Следим за руками, не расслабляемся :)
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:47

  barabass написав:к баксу (считай к грн) все выглядит несколько иначе

Не факт что такой взлет по капитализации повторится.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:00

  Zebra написав:
  barabass написав:к баксу (считай к грн) все выглядит несколько иначе

Не факт что такой взлет по капитализации повторится.

Конечно :) .
50% на 50%
Или повторится, или не повторится :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:01

  vovodabravis написав:artist_007 согласен, таких качелей ни один хомяк не выдержит))) думаю ниже 6000 не упадем, у меня вообще складывается впечатление ,что кто-то огромный,в случае падения или опасной близости к этой цифре , начинает активно давить весь рынок вверх, а может просто перекрестится ))) с такими событиями скоро параноиком стану ))))
на этой волне 15 зеленых взял))) мелочь, а приятно...( никого не агитирую!ни в коем случае! просто реально на тарелке принесли и этой же тарелкой по роже дали, грех было не взять... ну корочь горбатого могила...))))

а я ефір був продав три місяці тому ПА330, потім ПА900,
потім відкупив ПА800 і зараз в мінус 50% від баланса, зато нахом"чив +25% ефіра на інтрадей
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:07

  flyman написав:
  vovodabravis написав:artist_007 согласен, таких качелей ни один хомяк не выдержит))) думаю ниже 6000 не упадем, у меня вообще складывается впечатление ,что кто-то огромный,в случае падения или опасной близости к этой цифре , начинает активно давить весь рынок вверх, а может просто перекрестится ))) с такими событиями скоро параноиком стану ))))
на этой волне 15 зеленых взял))) мелочь, а приятно...( никого не агитирую!ни в коем случае! просто реально на тарелке принесли и этой же тарелкой по роже дали, грех было не взять... ну корочь горбатого могила...))))

а я ефір був продав три місяці тому ПА330, потім ПА900,
потім відкупив ПА800 і зараз в мінус 50% від баланса, зато нахом"чив +25% ефіра на інтрадей

Хорошо, что Вы вложились только в карточки. Обстриженный Понаех в Штатах завывает от зависти :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:53

  artist_007 написав:А вот и первые ласточки мегановостей.
Есть надежда на выход из боковика.
Появилась информация о том, что алгоритм блокчейна биткоина вскоре получит важное обновление. Отвечающий за транзакции код будет оптимизирован с целью снижения взносов за переводы. Уже есть свидетельства, что тесты нового кода прошли успешно.
Сама по себе новость ниочем, но если ее еще подперчат тем, что при хардфорке произойдет какое-нибудь начисление новых монет, это может подстегнуть рынок.
Следим за руками, не расслабляемся :)

это уже баян
лайтнинг нетворк называется
barabass
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 12:10

barabass
Баян - появление самой системы.
Не баян - то, что ее встроили в блокчейн битка и успешно провели испытания.
Вот главное, а не то, что она появится.
Надеюсь, следующая новость - это на баян?
Представитель ФРС США Лаэль Брейнард отметила вновь, что криптовалюты не представляют угрозу для стабильности американской экономики, хотя и являются крайне волатильными.
Явные положительные сигналы.
Если таких новостей будет выходить много в течение месяца, то выход из боковика, хоть он и медвежий, вполне может быть и вверх.
Наблюдаем
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 12:41

artist_007 Кому хорошая новость ,а кому не очень , я ведь типа майнер или под майнер, или холтура-майнер, не знаю как правильно даже написать
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 12:55

  vovodabravis написав:artist_007 Кому хорошая новость ,а кому не очень , я ведь типа майнер или под майнер, или холтура-майнер, не знаю как правильно даже написать

И что с этого?
Почему не очень хорошая?
По идее, если у Вас фермы на 470/570 или 1070/1070ti, даже сейчас еще майнинг покрывает расходы на электричество, еще и остается немного.
Расширять ферму и докупать железо сейчас слишком рисково, цены еще держатся довольно высокими, но стонать пока рано.
Можно попробовать распродать свое железо и выйти с рынка, если не уверены в будущем крипто. Но нужно понимать, что в случае пампа быстро войти в рынок будет некомфортно.
artist_007
 
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