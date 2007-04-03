vovodabravis написав:artist_007 согласен, таких качелей ни один хомяк не выдержит))) думаю ниже 6000 не упадем, у меня вообще складывается впечатление ,что кто-то огромный,в случае падения или опасной близости к этой цифре , начинает активно давить весь рынок вверх, а может просто перекрестится ))) с такими событиями скоро параноиком стану )))) на этой волне 15 зеленых взял))) мелочь, а приятно...( никого не агитирую!ни в коем случае! просто реально на тарелке принесли и этой же тарелкой по роже дали, грех было не взять... ну корочь горбатого могила...))))
а я ефір був продав три місяці тому ПА330, потім ПА900, потім відкупив ПА800 і зараз в мінус 50% від баланса, зато нахом"чив +25% ефіра на інтрадей
Хорошо, что Вы вложились только в карточки. Обстриженный Понаех в Штатах завывает от зависти
в мене хитрий план: майнінг шіткойнів і переобування в ріпл (як на мене банк-френдлі крипта).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
vovodabravis написав:artist_007 Кому хорошая новость ,а кому не очень , я ведь типа майнер или под майнер, или холтура-майнер, не знаю как правильно даже написать
И что с этого? Почему не очень хорошая? По идее, если у Вас фермы на 470/570 или 1070/1070ti, даже сейчас еще майнинг покрывает расходы на электричество, еще и остается немного.
Расширять ферму и докупать железо сейчас слишком рисково, цены еще держатся довольно высокими, но стонать пока рано.
Можно попробовать распродать свое железо и выйти с рынка, если не уверены в будущем крипто. Но нужно понимать, что в случае пампа быстро войти в рынок будет некомфортно.
Залізо виросло на 30% в ціні, відносно піврічної давності, а ціна на шіткойни десь на 15%. Просто буде не 1 рік окупності, а 1,5 роки (тобто може і не окупитися).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
artist_007 при переводе, ну то есть при транзакции та комиссия идет в вознаграждение майнерам( то есть ваш покорный слуга) , ферма у меня на 1080 и 1080ti , общей стоимость до 140 тыщь, в нее было вложенно около 45-50 тыщь и благополучно пущенно с нее на житие-бытие около 35, ничего продавать не собираюсь, потому как уверен что еще пригодиться
flyman написав:Залізо виросло на 30% в ціні, відносно піврічної давності, а ціна на шіткойни десь на 15%. Просто буде не 1 рік окупності, а 1,5 роки (тобто може і не окупитися).
Мое личное мнение - если нет хотя бы гипотетической вероятности окупаемости железа за пол года, то закупаться нельзя. Потому что через год приблизительно происходит переход на новый техпроцесс, обновление модельного ряда с более высокой производительностью. Сейчас производители столкнулись с большой энергетической прожорливостью памяти HBM/HBM2 и процесс выпуска новых изделий сильно затормозился, но по мере перехода на новые техпроцессы энергоэффективность повысится. Сейчас на рынке уже есть попытки разработать устройства для обогрева помещений, которые основаны на вычислительных мощностях для добычи крипто. Т.е на рынке есть тенденция расширения функционала железа, которое майнит. https://www.qarnot.com/crypto-heater_qc1/ Кстати, предзаказы на эту штуковину зашкаливают.
vovodabravis написав:artist_007 при переводе, ну то есть при транзакции та комиссия идет в вознаграждение майнерам( то есть ваш покорный слуга) , ферма у меня на 1080 и 1080ti , общей стоимость до 140 тыщь, в нее было вложенно около 45-50 тыщь и благополучно пущенно с нее на житие-бытие около 35, ничего продавать не собираюсь, потому как уверен что еще пригодиться
на ЕХМО виставив хтось ордер на продаж 153 ефіра на загальну суму 60Куе якись ходлер? уже 0,3 ефра ушло хомякам
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
artist_007 Я уже писал, скорее что у них просто забиты склады, так как до нг помню промелькнула новость о удвоении мощности производства, а тут бац и ..., и еще в оправдание нвидия хочу написать, они ведь нигде и не,писали о новом поколении 20хх серии, эту инфу разместил германский сайт, а на заборе тоже написано..., а за забором только разочарование,