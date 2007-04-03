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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1139114011411142>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 117
1) $6250 і вище
21%
24
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
42
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:04

  antey1969 написав:
  flyman написав:
  vovodabravis написав:artist_007 согласен, таких качелей ни один хомяк не выдержит))) думаю ниже 6000 не упадем, у меня вообще складывается впечатление ,что кто-то огромный,в случае падения или опасной близости к этой цифре , начинает активно давить весь рынок вверх, а может просто перекрестится ))) с такими событиями скоро параноиком стану ))))
на этой волне 15 зеленых взял))) мелочь, а приятно...( никого не агитирую!ни в коем случае! просто реально на тарелке принесли и этой же тарелкой по роже дали, грех было не взять... ну корочь горбатого могила...))))

а я ефір був продав три місяці тому ПА330, потім ПА900,
потім відкупив ПА800 і зараз в мінус 50% від баланса, зато нахом"чив +25% ефіра на інтрадей

Хорошо, что Вы вложились только в карточки. Обстриженный Понаех в Штатах завывает от зависти :wink:

в мене хитрий план: майнінг шіткойнів і переобування в ріпл (як на мене банк-френдлі крипта).
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:07

  artist_007 написав:
  vovodabravis написав:artist_007 Кому хорошая новость ,а кому не очень , я ведь типа майнер или под майнер, или холтура-майнер, не знаю как правильно даже написать

И что с этого?
Почему не очень хорошая?
По идее, если у Вас фермы на 470/570 или 1070/1070ti, даже сейчас еще майнинг покрывает расходы на электричество, еще и остается немного.
Расширять ферму и докупать железо сейчас слишком рисково, цены еще держатся довольно высокими, но стонать пока рано.

Можно попробовать распродать свое железо и выйти с рынка, если не уверены в будущем крипто. Но нужно понимать, что в случае пампа быстро войти в рынок будет некомфортно.

Залізо виросло на 30% в ціні, відносно піврічної давності, а ціна на шіткойни десь на 15%. Просто буде не 1 рік окупності, а 1,5 роки (тобто може і не окупитися).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:07

artist_007 при переводе, ну то есть при транзакции та комиссия идет в вознаграждение майнерам( то есть ваш покорный слуга) , ферма у меня на 1080 и 1080ti , общей стоимость до 140 тыщь, в нее было вложенно около 45-50 тыщь и благополучно пущенно с нее на житие-бытие около 35, ничего продавать не собираюсь, потому как уверен что еще пригодиться
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

на крайняк буду с шиком в танки гонять )))))))
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:24

  flyman написав:Залізо виросло на 30% в ціні, відносно піврічної давності, а ціна на шіткойни десь на 15%. Просто буде не 1 рік окупності, а 1,5 роки (тобто може і не окупитися).

Мое личное мнение - если нет хотя бы гипотетической вероятности окупаемости железа за пол года, то закупаться нельзя.
Потому что через год приблизительно происходит переход на новый техпроцесс, обновление модельного ряда с более высокой производительностью.
Сейчас производители столкнулись с большой энергетической прожорливостью памяти HBM/HBM2 и процесс выпуска новых изделий сильно затормозился, но по мере перехода на новые техпроцессы энергоэффективность повысится.
Сейчас на рынке уже есть попытки разработать устройства для обогрева помещений, которые основаны на вычислительных мощностях для добычи крипто.
Т.е на рынке есть тенденция расширения функционала железа, которое майнит.
https://www.qarnot.com/crypto-heater_qc1/
Кстати, предзаказы на эту штуковину зашкаливают.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:27

  vovodabravis написав:artist_007 при переводе, ну то есть при транзакции та комиссия идет в вознаграждение майнерам( то есть ваш покорный слуга) , ферма у меня на 1080 и 1080ti , общей стоимость до 140 тыщь, в нее было вложенно около 45-50 тыщь и благополучно пущенно с нее на житие-бытие около 35, ничего продавать не собираюсь, потому как уверен что еще пригодиться

А какие железяки у Вас (производитель)?
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

на ЕХМО виставив хтось ордер на продаж 153 ефіра на загальну суму 60Куе
якись ходлер?
уже 0,3 ефра ушло хомякам
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:43

artist_007 Я уже писал, скорее что у них просто забиты склады, так как до нг помню промелькнула новость о удвоении мощности производства, а тут бац и ..., и еще в оправдание нвидия хочу написать, они ведь нигде и не,писали о новом поколении 20хх серии, эту инфу разместил германский сайт, а на заборе тоже написано..., а за забором только разочарование,
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:44

flyman ого
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:44

  flyman написав:на ЕХМО виставив хтось ордер на продаж 153 ефіра на загальну суму 60Куе
якись ходлер?
уже 0,3 ефра ушло хомякам

Эфир сейчас льют владельцы ICO. Они были основными ходлерами.
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