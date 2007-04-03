Додано: Чет 05 кві, 2018 14:06

artist_007 уф... по зотаку- там все что можно выжать, уже выжали на заводе, пробовал добавлять, сразу непринятые идут( не вылет закрытием драйвера , а именно непринятые блоки) , на мси , у меня их два вида, с плюсом и без, те что с плюсом схожи с зотак( разгон не очень) , а вот те что без плюса, те да, по памяти ( когда был на свободе) разгонял легко на 150-200, а вот разгон ядра мне не понравился ,НО это все до найсхеша! думаю вы уже заметили что каждой монете нужно свое, а найсхеш их тасует за день сотни раз, там только заводские настройки