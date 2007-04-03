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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 кві, 2018 13:48
artist_007 зотак , мси, аорус. зотак -дешево но уже кулера мазал(хоть и на гарантии) , но и самая производительная-по максимуму, аорус-круто но дорого , мси- лучший вариант, тихо спокойно(звезд с неба не хватают, но зато уверенно), если нашел бушки только мси
Додано: Чет 05 кві, 2018 13:51
щас продажа на ЦЕКСе
Цена за ETH--ETH Сумма--Всего: (USD)
388.00--2.60350400--1010.16
389.00--3.35000000--1303.15
389.01--5.38272600--2093.94
389.02--175.30196500--68195.98
389.24--260.47234200--101386.26
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 05 кві, 2018 13:56
vovodabravis
На каких настройках эксплуатируете и какие монеты майните?
Ну в смысле Чип +100, память+200, майню зеткеш и т.п?
И какое потребление приблизительно на одну карту - не замеряли?
Додано: Чет 05 кві, 2018 14:05
іітого ордер похудав до 151 ПА392,
але добавився новий на 84+, на ПА391
ефір слівают - клієнт уєзжаєт?
панік селл?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 05 кві, 2018 14:06
artist_007 уф... по зотаку- там все что можно выжать, уже выжали на заводе, пробовал добавлять, сразу непринятые идут( не вылет закрытием драйвера , а именно непринятые блоки) , на мси , у меня их два вида, с плюсом и без, те что с плюсом схожи с зотак( разгон не очень) , а вот те что без плюса, те да, по памяти ( когда был на свободе) разгонял легко на 150-200, а вот разгон ядра мне не понравился ,НО это все до найсхеша! думаю вы уже заметили что каждой монете нужно свое, а найсхеш их тасует за день сотни раз, там только заводские настройки
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