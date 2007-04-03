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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1140114111421143>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 117
1) $6250 і вище
21%
24
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
42
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:48

artist_007 зотак , мси, аорус. зотак -дешево но уже кулера мазал(хоть и на гарантии) , но и самая производительная-по максимуму, аорус-круто но дорого , мси- лучший вариант, тихо спокойно(звезд с неба не хватают, но зато уверенно), если нашел бушки только мси
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:51

  flyman написав:на ЕХМО виставив хтось ордер на продаж 153 ефіра на загальну суму 60Куе
якись ходлер?
уже 0,3 ефра ушло хомякам

щас продажа на ЦЕКСе :)
Цена за ETH--ETH Сумма--Всего: (USD)
388.00--2.60350400--1010.16
389.00--3.35000000--1303.15
389.01--5.38272600--2093.94
389.02--175.30196500--68195.98
389.24--260.47234200--101386.26
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:56

vovodabravis
На каких настройках эксплуатируете и какие монеты майните?
Ну в смысле Чип +100, память+200, майню зеткеш и т.п?
И какое потребление приблизительно на одну карту - не замеряли?
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:05

  Zebra написав:
  flyman написав:на ЕХМО виставив хтось ордер на продаж 153 ефіра на загальну суму 60Куе
якись ходлер?
уже 0,3 ефра ушло хомякам

Эфир сейчас льют владельцы ICO. Они были основными ходлерами.

іітого ордер похудав до 151 ПА392,
але добавився новий на 84+, на ПА391
ефір слівают - клієнт уєзжаєт?
панік селл?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:06

artist_007 уф... по зотаку- там все что можно выжать, уже выжали на заводе, пробовал добавлять, сразу непринятые идут( не вылет закрытием драйвера , а именно непринятые блоки) , на мси , у меня их два вида, с плюсом и без, те что с плюсом схожи с зотак( разгон не очень) , а вот те что без плюса, те да, по памяти ( когда был на свободе) разгонял легко на 150-200, а вот разгон ядра мне не понравился ,НО это все до найсхеша! думаю вы уже заметили что каждой монете нужно свое, а найсхеш их тасует за день сотни раз, там только заводские настройки
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:13

vovodabravis
Можете попробовать для 1080ти (думаю, просто для 1080 тоже подойдет) минус 342 по памяти.
По чипу не критично, но, думаю, от производителя к производителю по разному в плюс.
Расскажете об ощущениях ;)
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:13

Доходности трежерей опять смотрят вверх - надо спасать главную пирамиду. Сейчас опять будет обвал? Или окончательная потеря интереса?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:16

artist_007 Спасибо, конечно попробую!
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:17

  flyman написав:
  Zebra написав:
  flyman написав:на ЕХМО виставив хтось ордер на продаж 153 ефіра на загальну суму 60Куе
якись ходлер?
уже 0,3 ефра ушло хомякам

Эфир сейчас льют владельцы ICO. Они были основными ходлерами.

іітого ордер похудав до 151 ПА392,
але добавився новий на 84+, на ПА391
ефір слівают - клієнт уєзжаєт?
панік селл?

На биржах не только продают, но и покупают ;) .
Посмотрел на полонексе - стоит ордер на 529 эфиров по цене 379,24
Точно такой же ордер стоит на покупку по 370,14.
Просто объемом делают бабло, ничего сверхординарного.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:20

  hxbbgaf написав:Доходности трежерей опять смотрят вверх - надо спасать главную пирамиду. Сейчас опять будет обвал? Или окончательная потеря интереса?

Обвал чего и потеря интереса к чему, уточните.
А то тут все нервные :mrgreen:
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