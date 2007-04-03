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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1140114111421143

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 117
1) $6250 і вище
21%
24
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
42
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:27

  artist_007 написав:На биржах не только продают, но и покупают ;) .
Посмотрел на полонексе - стоит ордер на 529 эфиров по цене 379,24
Точно такой же ордер стоит на покупку по 370,14.
Просто объемом делают бабло, ничего сверхординарного.

ну я заробив своїх 0,0003 ефіра на просадці із 392 на 386
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:38

flyman Если бы хоть бутерат вел себя адекватно, не сливал у всех на глазах, после выхода асиков сдержал свое обещание об алгоритме, а если у капитана в голове ветер, то куда идет корабль? Вон в битке, главный как поступил? Сдох и даже близким и битка не оставил, вот это капитан!( конечно как поступок семьянина выглядит не очень)
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:53

  artist_007 написав:
  flyman написав:Залізо виросло на 30% в ціні, відносно піврічної давності, а ціна на шіткойни десь на 15%. Просто буде не 1 рік окупності, а 1,5 роки (тобто може і не окупитися).

Мое личное мнение - если нет хотя бы гипотетической вероятности окупаемости железа за пол года, то закупаться нельзя.
Потому что через год приблизительно происходит переход на новый техпроцесс, обновление модельного ряда с более высокой производительностью.
Сейчас производители столкнулись с большой энергетической прожорливостью памяти HBM/HBM2 и процесс выпуска новых изделий сильно затормозился, но по мере перехода на новые техпроцессы энергоэффективность повысится.
Сейчас на рынке уже есть попытки разработать устройства для обогрева помещений, которые основаны на вычислительных мощностях для добычи крипто.
Т.е на рынке есть тенденция расширения функционала железа, которое майнит.
https://www.qarnot.com/crypto-heater_qc1/
Кстати, предзаказы на эту штуковину зашкаливают.

А киллер нам тут втирал, че народ майнит на оборудовании 2011 года и не жужжит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:08

airmax78 не судите киллера, он наверное прав, благодаря ферме( ее теплоотдаче) я сэкономил топлива в два раза( но в этом году я поставил паровое, плюс чугунный котел, тоже полностью с прибыли от майнинга, кстати обошлось это мне в 29 тыщь, может кому пригодится,трубы у меня железные 50, и без насоса так как у нас свет отключают, а я на роботе, дома только жена и дети, ) но всё равно , вот например сейчас мы не топим, абсолютно хватает тепла от ферм.
В смысле в прошлом в 2017 осенью(своими силами)
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А насчет жужит- чистой воды вранье! Жужит! Еще как жужит!

ZOTAC вообще паскуда как самолет , когда на луру переходит что на аэродроме.
Востаннє редагувалось vovodabravis в Чет 05 кві, 2018 15:23, всього редагувалось 1 раз.
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:19

  vovodabravis написав:flyman Если бы хоть бутерат вел себя адекватно, не сливал у всех на глазах, после выхода асиков сдержал свое обещание об алгоритме, а если у капитана в голове ветер, то куда идет корабль? Вон в битке, главный как поступил? Сдох и даже близким и битка не оставил, вот это капитан!( конечно как поступок семьянина выглядит не очень)

так пацан
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:22

  vovodabravis написав:А насчет жужит- чистой воды вранье! Жужит! Еще как жужит!

в мене холодильник жужить сильніше, чим хверма такої ж потужності
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:26

flyman так у меня ферма 2 кВт, я тот не хороший человек ,по чьей вине в африке снег идет
vovodabravis
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