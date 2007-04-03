ну я заробив своїх 0,0003 ефіра на просадці із 392 на 386
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 кві, 2018 14:27
ну я заробив своїх 0,0003 ефіра на просадці із 392 на 386
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 05 кві, 2018 14:38
flyman Если бы хоть бутерат вел себя адекватно, не сливал у всех на глазах, после выхода асиков сдержал свое обещание об алгоритме, а если у капитана в голове ветер, то куда идет корабль? Вон в битке, главный как поступил? Сдох и даже близким и битка не оставил, вот это капитан!( конечно как поступок семьянина выглядит не очень)
Додано: Чет 05 кві, 2018 14:53
А киллер нам тут втирал, че народ майнит на оборудовании 2011 года и не жужжит.
Додано: Чет 05 кві, 2018 15:08
airmax78 не судите киллера, он наверное прав, благодаря ферме( ее теплоотдаче) я сэкономил топлива в два раза( но в этом году я поставил паровое, плюс чугунный котел, тоже полностью с прибыли от майнинга, кстати обошлось это мне в 29 тыщь, может кому пригодится,трубы у меня железные 50, и без насоса так как у нас свет отключают, а я на роботе, дома только жена и дети, ) но всё равно , вот например сейчас мы не топим, абсолютно хватает тепла от ферм.
В смысле в прошлом в 2017 осенью(своими силами)
Додано: Чет 05 кві, 2018 15:18
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А насчет жужит- чистой воды вранье! Жужит! Еще как жужит!
ZOTAC вообще паскуда как самолет , когда на луру переходит что на аэродроме.
Востаннє редагувалось vovodabravis в Чет 05 кві, 2018 15:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 05 кві, 2018 15:19
так пацан
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 05 кві, 2018 15:22
в мене холодильник жужить сильніше, чим хверма такої ж потужності
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 05 кві, 2018 15:26
flyman так у меня ферма 2 кВт, я тот не хороший человек ,по чьей вине в африке снег идет
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