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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1141114211431144

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 117
1) $6250 і вище
21%
24
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
42
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 17:21

покупка Чикагской фондовой биржи

ICE объявила о покупке Чикагской фондовой биржи
https://news.finance.ua/ru/news/-/42408 ... voj-birzhi
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
АЛИСА МЫ ВСЁ ПРОСРАЛИ ПРОСТИ НАС
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 17:30

artist_007 выставил в 1080 по памяти минус 300 и лимит 80, жрет немного меньше(на процентов 5-7, а денег на 2 процента) будем немного посмотреть, в 1080 ти сток, при изменении по памяти и лимите, неадекватная реакция на производительности, падение прибыли на 20 проц
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 17:50

  vovodabravis написав:artist_007 выставил в 1080 по памяти минус 300 и лимит 80, жрет немного меньше(на процентов 5-7, а денег на 2 процента) будем немного посмотреть, в 1080 ти сток, при изменении по памяти и лимите, неадекватная реакция на производительности, падение прибыли на 20 проц

Там фишка именно минус 340 плюс-минус 2-3,минус 300 не годится.Выставлять надо так: вырубить майнинг, сбросить все настройки на сток.
Перезагрузиться.
Уменьшить паверлимит до 75%.Применить.
Уменьшить частоту памяти минус 342.Применить.
Дать плюс по ядру. На начальном этапе можно +64, +76.Играться потом где-то так:+98, +114,+122,+145-сколько позволяет видяха. Некоторые 1080ти позволяют увеличить до +150. Применить.
ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! ЛЮБОЙ РАЗГОН МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ОБОРУДОВАНИЯ!!!ТРИСТА РАЗ ПОДУМАЙТЕ, ПЕРЕД ТЕМ, КАК СДЕЛАТЬ!!!
Перезагрузиться.
Врубить майнинг.
Произвести замеры производительности.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 18:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

У похода ниже 6000 ожидаемого ВСЕМИ есть одна проблема. Когда ВСЕ не сомневаются что пойдет цена ниже, значит они уже заранее поскидывали свои битки, открыли шорты и ждут похода ниже. А сливаться то больше кроме майнеров и некому.

Поход вниз 6 февраля застал всех врасплох, никто не ждал, что цена рухнет так сильно и сбивались стопы, в панике и страхе сбрасывали битки.

Сейчас же резкого похода вниз может и не быть.

В 2014 году в битке целый апрель и половину мая был флет на одной уровне с небольшим отскоком. Потом пошел рост - последний шанс слиться растишкам.

Так что вполне допустим флет в зоне выше 6000 до середины мая.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 18:09

artist_007 понял,выполняю
vovodabravis
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