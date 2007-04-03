Додано: Чет 05 кві, 2018 18:08

У похода ниже 6000 ожидаемого ВСЕМИ есть одна проблема. Когда ВСЕ не сомневаются что пойдет цена ниже, значит они уже заранее поскидывали свои битки, открыли шорты и ждут похода ниже. А сливаться то больше кроме майнеров и некому.



Поход вниз 6 февраля застал всех врасплох, никто не ждал, что цена рухнет так сильно и сбивались стопы, в панике и страхе сбрасывали битки.



Сейчас же резкого похода вниз может и не быть.



В 2014 году в битке целый апрель и половину мая был флет на одной уровне с небольшим отскоком. Потом пошел рост - последний шанс слиться растишкам.



Так что вполне допустим флет в зоне выше 6000 до середины мая.