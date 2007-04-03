ICE объявила о покупке Чикагской фондовой биржи
https://news.finance.ua/ru/news/-/42408 ... voj-birzhi
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 кві, 2018 17:21
покупка Чикагской фондовой биржи
ICE объявила о покупке Чикагской фондовой биржи
https://news.finance.ua/ru/news/-/42408 ... voj-birzhi
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
АЛИСА МЫ ВСЁ ПРОСРАЛИ ПРОСТИ НАС
Додано: Чет 05 кві, 2018 17:30
artist_007 выставил в 1080 по памяти минус 300 и лимит 80, жрет немного меньше(на процентов 5-7, а денег на 2 процента) будем немного посмотреть, в 1080 ти сток, при изменении по памяти и лимите, неадекватная реакция на производительности, падение прибыли на 20 проц
Додано: Чет 05 кві, 2018 17:50
Там фишка именно минус 340 плюс-минус 2-3,минус 300 не годится.Выставлять надо так: вырубить майнинг, сбросить все настройки на сток.
Перезагрузиться.
Уменьшить паверлимит до 75%.Применить.
Уменьшить частоту памяти минус 342.Применить.
Дать плюс по ядру. На начальном этапе можно +64, +76.Играться потом где-то так:+98, +114,+122,+145-сколько позволяет видяха. Некоторые 1080ти позволяют увеличить до +150. Применить.
ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! ЛЮБОЙ РАЗГОН МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ОБОРУДОВАНИЯ!!!ТРИСТА РАЗ ПОДУМАЙТЕ, ПЕРЕД ТЕМ, КАК СДЕЛАТЬ!!!
Перезагрузиться.
Врубить майнинг.
Произвести замеры производительности.
Додано: Чет 05 кві, 2018 18:08
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
У похода ниже 6000 ожидаемого ВСЕМИ есть одна проблема. Когда ВСЕ не сомневаются что пойдет цена ниже, значит они уже заранее поскидывали свои битки, открыли шорты и ждут похода ниже. А сливаться то больше кроме майнеров и некому.
Поход вниз 6 февраля застал всех врасплох, никто не ждал, что цена рухнет так сильно и сбивались стопы, в панике и страхе сбрасывали битки.
Сейчас же резкого похода вниз может и не быть.
В 2014 году в битке целый апрель и половину мая был флет на одной уровне с небольшим отскоком. Потом пошел рост - последний шанс слиться растишкам.
Так что вполне допустим флет в зоне выше 6000 до середины мая.
Додано: Чет 05 кві, 2018 18:48
В этом и есть фишка крипторынка - чистые спекуляции и манипуляции могут воздействовать только на хомяков. А вот из майнеров вытрусить гораздо сложнее.В основном они сдают только на хлебушек и не могут быстро выйти из рынка, и из-за этого это самые продвинутые ходлеры
В любом случае, нужно смотреть, насколько мы быстро сможем пощупать уровни ниже 6000 и на какую глубину.
Чем глубже и быстрее упадем, тем раньше и выше взлетим.
Перманентный флет с медвежьим уклоном намного хуже.Потому что заехать на таком флете можно и до уровней 3200.
Очень тщательно следим за новостным фоном.
Если положительных новостей будет выходить больше, значит, рядом разворот.
Додано: Чет 05 кві, 2018 19:01
Да ну эти ПЕЧ 1080 с тормознутой GDDR5X, лучше 1070 Ti или даже просто 1070. Быстрее окупаются и меньше проблем с охладом.
Додано: Чет 05 кві, 2018 19:37
phantom_systems В погоне за 1070 вы так задрали цены на них (при том что их постоянно не было, тем более нормальных), что проще было 1080 купить. плюс мои все равно на 15-20 проц лучше, а во время большой прибыли это было ощутимо, а про печь , зато у меня дома тепло и уютно))) правда шумно( основная заслуга зотака)
Додано: Чет 05 кві, 2018 19:38
У Південній Кореї затримали голову криптовалютної біржі
Голова п'ятої за величиною біржі криптовалют в Південній Кореї Coinnest Кім Ік Хван затриманий напередодні за звинуваченнями в шахрайстві.
Про це пише "Прайм" з посиланням на південнокорейську газету "Меіль кёндже сінмун".
За даними газети, це перше в Південній Кореї затримання глави компанії, пов'язаної з обігом криптовалют в країні. Разом з ним затриманий ще один співробітник Coinnest.
Прокуратура вважає, що вони переводили віртуальну валюту своїх клієнтів на власні рахунки, і домагається ордера на їх арешт.
Біржа Coinnest була однією з трьох таких компаній, в яких з 12 березня слідчі прокуратури проводили перевірки.
Сайт Coinnest працює в звичайному режимі.
Додано: Чет 05 кві, 2018 19:45
Zebra а я подожду еще пару тройку "интересных" отскоков и буду тыкать пальцем с пеной у рта доказывая-" я же говорил! ага ! я же говорил!" ))))
подождите еще...моя шизофрения только расцветает)))
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