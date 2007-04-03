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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 кві, 2018 20:04
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
я вот лично думаю , курс битка должен быть 1500-2500, я помню эти временна, где-то май июнь, нигде не было никакой шумихи, только майнеры и наркокартели, и наверное наши депутаты))) тогда я точно знал что будет завтра, а сейчас? ну вы посмотрите на этот график, "наче бык посцав"
Додано: Чет 05 кві, 2018 20:06
1080ti берут в случае, если ограничено место под ферму, или его вообще нет (майн в десктопном корпусе).
1070ti намного лучше по соотношению цена/производительность/окупаемость
Но по производительности две фермы на 1080ti по большинству алгоритмов равны трем фермам на 1070ti.
Меньше видеокарт - меньше остального железа - материнок, процов, блоков питания.
Но 1070ti универсальнее. Ей одинаково хорошо даются как алгоритмы, требующие вычислительной мощности чипа, так и алгоритмы, требующие хорошей пропускной способности памяти.
Додано: Чет 05 кві, 2018 20:26
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
найс сегодня весь день копает еквихеш, эт наверное зек?
Додано: Чет 05 кві, 2018 21:22
Хомячки готовы морально уже к походу на 5500
ускорение падения начнется, если замаячит цифра 4ХХХ - такого развития событий хомячки не ждут и у них снова начнется приступ панической атаки и начнут нажимать кнопочки Sell на биржах
А до 5500 и правда возможен медвежий флет
Додано: Чет 05 кві, 2018 21:23
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
все так ждут 6к что наверно доведут до 6300, потом рост до 8-10к с фигурами роста (типа начало туземуна), потом резкий обвал до 3-4к
Додано: Чет 05 кві, 2018 21:32
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