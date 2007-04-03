Додано: Чет 05 кві, 2018 22:25

Zebra написав: artist_007 написав: Чем глубже и быстрее упадем, тем раньше и выше взлетим. Чем глубже и быстрее упадем, тем раньше и выше взлетим.



Хомячки готовы морально уже к походу на 5500

ускорение падения начнется, если замаячит цифра 4ХХХ - такого развития событий хомячки не ждут и у них снова начнется приступ панической атаки и начнут нажимать кнопочки Sell на биржах



А до 5500 и правда возможен медвежий флет Хомячки готовы морально уже к походу на 5500ускорение падения начнется, если замаячит цифра 4ХХХ - такого развития событий хомячки не ждут и у них снова начнется приступ панической атаки и начнут нажимать кнопочки Sell на биржахА до 5500 и правда возможен медвежий флет

8к будет летом и то не факт

про 10к можно забыть года на 4

То хомяков нет и остались одни майнеры, то опять хомячки набежалиВас не понятьПусть скорее уже на кнопочку sell жмут, облегчат нам жизнь.Хотя...какая ж это жизнь, одни мученияЕсли предположение, что рынок все-таки контролируется, верно, то все закономерности за предыдущие года могут не иметь значения, ибо слишком предсказуемо.Загадывать в долгосрок на таком рынке нереально.Возможно все - и 8к, и 10к, и туземун, пока не доказано обратное.А по уровням на нисходящем рынке просматривается и до 5500, и даже 3500-3200 можем увидеть.В любом случае, на таком рынке могут работать только крейзи и мегапрофи.Де тут хомяку притулиться, хоть убейте, не вижу.Все, кто мог, уже вышли из рынка или усреднились.Майнеры заносят в рынок по капле на покушать.Сейчас крутится какая-то муть с явным прицелом последних ходлеров и майнеров дожать.Только вот зачем и что будет после этого - очень интересно.