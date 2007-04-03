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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1142114311441145

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 117
1) $6250 і вище
21%
24
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
42
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

я вот лично думаю , курс битка должен быть 1500-2500, я помню эти временна, где-то май июнь, нигде не было никакой шумихи, только майнеры и наркокартели, и наверное наши депутаты))) тогда я точно знал что будет завтра, а сейчас? ну вы посмотрите на этот график, "наче бык посцав"
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:06

  phantom_systems написав:Да ну эти ПЕЧ 1080 с тормознутой GDDR5X, лучше 1070 Ti или даже просто 1070. Быстрее окупаются и меньше проблем с охладом.

1080ti берут в случае, если ограничено место под ферму, или его вообще нет (майн в десктопном корпусе).
1070ti намного лучше по соотношению цена/производительность/окупаемость
Но по производительности две фермы на 1080ti по большинству алгоритмов равны трем фермам на 1070ti.
Меньше видеокарт - меньше остального железа - материнок, процов, блоков питания.
Но 1070ti универсальнее. Ей одинаково хорошо даются как алгоритмы, требующие вычислительной мощности чипа, так и алгоритмы, требующие хорошей пропускной способности памяти.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

найс сегодня весь день копает еквихеш, эт наверное зек?
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:22

  artist_007 написав:Чем глубже и быстрее упадем, тем раньше и выше взлетим.


Хомячки готовы морально уже к походу на 5500
ускорение падения начнется, если замаячит цифра 4ХХХ - такого развития событий хомячки не ждут и у них снова начнется приступ панической атаки и начнут нажимать кнопочки Sell на биржах

А до 5500 и правда возможен медвежий флет
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

все так ждут 6к что наверно доведут до 6300, потом рост до 8-10к с фигурами роста (типа начало туземуна), потом резкий обвал до 3-4к
barabass
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:32

  barabass написав:все так ждут 6к что наверно доведут до 6300, потом рост до 8-10к с фигурами роста (типа начало туземуна), потом резкий обвал до 3-4к

8к будет летом и то не факт
про 10к можно забыть года на 4
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Зображення
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 22:25

  Zebra написав:
  artist_007 написав:Чем глубже и быстрее упадем, тем раньше и выше взлетим.


Хомячки готовы морально уже к походу на 5500
ускорение падения начнется, если замаячит цифра 4ХХХ - такого развития событий хомячки не ждут и у них снова начнется приступ панической атаки и начнут нажимать кнопочки Sell на биржах

А до 5500 и правда возможен медвежий флет


То хомяков нет и остались одни майнеры, то опять хомячки набежали :mrgreen:
Вас не понять :mrgreen:
Пусть скорее уже на кнопочку sell жмут, облегчат нам жизнь.
Хотя...какая ж это жизнь, одни мучения :mrgreen:
Если предположение, что рынок все-таки контролируется, верно, то все закономерности за предыдущие года могут не иметь значения, ибо слишком предсказуемо.

8к будет летом и то не факт
про 10к можно забыть года на 4


Загадывать в долгосрок на таком рынке нереально.
Возможно все - и 8к, и 10к, и туземун, пока не доказано обратное.
А по уровням на нисходящем рынке просматривается и до 5500, и даже 3500-3200 можем увидеть.
В любом случае, на таком рынке могут работать только крейзи и мегапрофи.
Де тут хомяку притулиться, хоть убейте, не вижу.
Все, кто мог, уже вышли из рынка или усреднились.
Майнеры заносят в рынок по капле на покушать.
Сейчас крутится какая-то муть с явным прицелом последних ходлеров и майнеров дожать.
Только вот зачем и что будет после этого - очень интересно.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 22:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Год назад капитализация рынка была 10% от сегодняшней ($27 млрд против $260 млрд сегодня, вдумайтесь в эту разницу). У нас еще запас для падения ого-го, но сразу все не рухнет, до лета может начаться эйфория, все таки не все бабло с бирж выведено, многие вышли в фиат и сидят ждут, руки чешутся войти, вот они и могут дать рост, их побреют и потом дальше вниз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 22:51

  Zebra написав:Год назад капитализация рынка была 10% от сегодняшней ($27 млрд против $260 млрд сегодня, вдумайтесь в эту разницу). У нас еще запас для падения ого-го, но сразу все не рухнет, до лета может начаться эйфория, все таки не все бабло с бирж выведено, многие вышли в фиат и сидят ждут, руки чешутся войти, вот они и могут дать рост, их побреют и потом дальше вниз.

Когда начнется ажиотах и туземун, капитализация автоматом увеличится, потому что на растущем рынке набегут хомяки без прививок и т.п..А те, кто с прививками, будут намного осторожнее, плюс информподдержка будет посильнее.
И не забываем про майнеров. Как по мне - это сейчас единственное, что дает ценность крипте и держит ее на плаву.
Нет,не все так однозначно.
В качели поверю.Годика на три-четыре.
В прыжок дохлой кошки перед смертью - нет.
artist_007
 
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