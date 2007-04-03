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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 кві, 2018 20:04
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
я вот лично думаю , курс битка должен быть 1500-2500, я помню эти временна, где-то май июнь, нигде не было никакой шумихи, только майнеры и наркокартели, и наверное наши депутаты))) тогда я точно знал что будет завтра, а сейчас? ну вы посмотрите на этот график, "наче бык посцав"
Додано: Чет 05 кві, 2018 20:06
1080ti берут в случае, если ограничено место под ферму, или его вообще нет (майн в десктопном корпусе).
1070ti намного лучше по соотношению цена/производительность/окупаемость
Но по производительности две фермы на 1080ti по большинству алгоритмов равны трем фермам на 1070ti.
Меньше видеокарт - меньше остального железа - материнок, процов, блоков питания.
Но 1070ti универсальнее. Ей одинаково хорошо даются как алгоритмы, требующие вычислительной мощности чипа, так и алгоритмы, требующие хорошей пропускной способности памяти.
Додано: Чет 05 кві, 2018 20:26
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
найс сегодня весь день копает еквихеш, эт наверное зек?
Додано: Чет 05 кві, 2018 21:22
Хомячки готовы морально уже к походу на 5500
ускорение падения начнется, если замаячит цифра 4ХХХ - такого развития событий хомячки не ждут и у них снова начнется приступ панической атаки и начнут нажимать кнопочки Sell на биржах
А до 5500 и правда возможен медвежий флет
Додано: Чет 05 кві, 2018 21:23
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
все так ждут 6к что наверно доведут до 6300, потом рост до 8-10к с фигурами роста (типа начало туземуна), потом резкий обвал до 3-4к
Додано: Чет 05 кві, 2018 21:32
Додано: Чет 05 кві, 2018 21:40
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Чет 05 кві, 2018 22:25
То хомяков нет и остались одни майнеры, то опять хомячки набежали
Вас не понять
Пусть скорее уже на кнопочку sell жмут, облегчат нам жизнь.
Хотя...какая ж это жизнь, одни мучения
Если предположение, что рынок все-таки контролируется, верно, то все закономерности за предыдущие года могут не иметь значения, ибо слишком предсказуемо.
Загадывать в долгосрок на таком рынке нереально.
Возможно все - и 8к, и 10к, и туземун, пока не доказано обратное.
А по уровням на нисходящем рынке просматривается и до 5500, и даже 3500-3200 можем увидеть.
В любом случае, на таком рынке могут работать только крейзи и мегапрофи.
Де тут хомяку притулиться, хоть убейте, не вижу.
Все, кто мог, уже вышли из рынка или усреднились.
Майнеры заносят в рынок по капле на покушать.
Сейчас крутится какая-то муть с явным прицелом последних ходлеров и майнеров дожать.
Только вот зачем и что будет после этого - очень интересно.
Додано: Чет 05 кві, 2018 22:40
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Год назад капитализация рынка была 10% от сегодняшней ($27 млрд против $260 млрд сегодня, вдумайтесь в эту разницу). У нас еще запас для падения ого-го, но сразу все не рухнет, до лета может начаться эйфория, все таки не все бабло с бирж выведено, многие вышли в фиат и сидят ждут, руки чешутся войти, вот они и могут дать рост, их побреют и потом дальше вниз.
Додано: Чет 05 кві, 2018 22:51
Когда начнется ажиотах и туземун, капитализация автоматом увеличится, потому что на растущем рынке набегут хомяки без прививок и т.п..А те, кто с прививками, будут намного осторожнее, плюс информподдержка будет посильнее.
И не забываем про майнеров. Как по мне - это сейчас единственное, что дает ценность крипте и держит ее на плаву.
Нет,не все так однозначно.
В качели поверю.Годика на три-четыре.
В прыжок дохлой кошки перед смертью - нет.
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