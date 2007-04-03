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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:13
Zebra ну вы же сами писали - биток это не обман,обман цена на него, ну не может ложь так долго плавать, а насчет невозможности 10к ,да если на следующий месяц будет 25к я вообще не удивлюсь! просто захлопаю и буду глупо хохатать... это глобальных масштабов фарс, в който век придумали мировую платежную систему, идеальнейшую для черного рынка,отмыва и тд и тп, и вот так все захезать
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vovodabravis
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:19
artist_007 написав: Zebra написав: artist_007 написав:
Чем глубже и быстрее упадем, тем раньше и выше взлетим.
Хомячки готовы морально уже к походу на 5500
ускорение падения начнется, если замаячит цифра 4ХХХ - такого развития событий хомячки не ждут и у них снова начнется приступ панической атаки и начнут нажимать кнопочки Sell на биржах
А до 5500 и правда возможен медвежий флет
То хомяков нет и остались одни майнеры, то опять хомячки набежали
Вас не понять
Пусть скорее уже на кнопочку sell жмут, облегчат нам жизнь.
Хотя...какая ж это жизнь, одни мучения
Если не будет хомяков, кто же тогда майнерам копеечку на хлебушек занесет? Киты - они благотворительностью не страдают)))
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antey1969
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