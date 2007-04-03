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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:13
Zebra ну вы же сами писали - биток это не обман,обман цена на него, ну не может ложь так долго плавать, а насчет невозможности 10к ,да если на следующий месяц будет 25к я вообще не удивлюсь! просто захлопаю и буду глупо хохатать... это глобальных масштабов фарс, в който век придумали мировую платежную систему, идеальнейшую для черного рынка,отмыва и тд и тп, и вот так все захезать
Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:19
Если не будет хомяков, кто же тогда майнерам копеечку на хлебушек занесет? Киты - они благотворительностью не страдают)))
Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:49
Как кто?
Барыги, вестимо (С)
Пока линия цены не горизонтальная, бабло будет перетекать из одного актива в другой, генерируя другое бабло. Иначе зачем биржи и трейдинг?
Процесс в отсутствии хомяков будет затухающим и не одномоментным.
Да и часть майнеров уйдет с рынка, снижая сложность вычислений, тем самым открыв новые возможности для генерации монет.
При нынешних уровнях битка из майнинга в выигрыше пока только те, у кого халявное электричество.
Остальные при таких уровнях уже копают в убыток, но еще надеются на памп.
Если в ближайшие месяц-два не будет пампа, вот тогда будет реально веселуха.
Рынок вообще может в ноль уйти.
Тогда следующим логичным шагом кукла, если задумано именно уничтожение крипторынка, будет запрет или искусственная поломка каналов вывода в USDT и фиат.
Давать сейчас более-менее устойчивые прогнозы даже на краткосрок страшно.
Рынок как струна, никто не знает, когда и куда выстрелит.
Фонду решили держать зубами, но надолго ли?
Все по швам трещит, но пока пыхтит.
Но бесконечно это продолжаться не будет.
Покупаем попкорн, следим за руками.
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