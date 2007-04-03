Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:49

antey1969 написав: Если не будет хомяков, кто же тогда майнерам копеечку на хлебушек занесет? Киты - они благотворительностью не страдают))) Если не будет хомяков, кто же тогда майнерам копеечку на хлебушек занесет? Киты - они благотворительностью не страдают)))

Как кто?Барыги, вестимо (С)Пока линия цены не горизонтальная, бабло будет перетекать из одного актива в другой, генерируя другое бабло. Иначе зачем биржи и трейдинг?Процесс в отсутствии хомяков будет затухающим и не одномоментным.Да и часть майнеров уйдет с рынка, снижая сложность вычислений, тем самым открыв новые возможности для генерации монет.При нынешних уровнях битка из майнинга в выигрыше пока только те, у кого халявное электричество.Остальные при таких уровнях уже копают в убыток, но еще надеются на памп.Если в ближайшие месяц-два не будет пампа, вот тогда будет реально веселуха.Рынок вообще может в ноль уйти.Тогда следующим логичным шагом кукла, если задумано именно уничтожение крипторынка, будет запрет или искусственная поломка каналов вывода в USDT и фиат.Давать сейчас более-менее устойчивые прогнозы даже на краткосрок страшно.Рынок как струна, никто не знает, когда и куда выстрелит.Фонду решили держать зубами, но надолго ли?Все по швам трещит, но пока пыхтит.Но бесконечно это продолжаться не будет.Покупаем попкорн, следим за руками.