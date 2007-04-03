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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1143114411451146

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 117
1) $6250 і вище
21%
24
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
42
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:13

Zebra ну вы же сами писали - биток это не обман,обман цена на него, ну не может ложь так долго плавать, а насчет невозможности 10к ,да если на следующий месяц будет 25к я вообще не удивлюсь! просто захлопаю и буду глупо хохатать... это глобальных масштабов фарс, в който век придумали мировую платежную систему, идеальнейшую для черного рынка,отмыва и тд и тп, и вот так все захезать
vovodabravis
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:19

  artist_007 написав:
  Zebra написав:
  artist_007 написав:Чем глубже и быстрее упадем, тем раньше и выше взлетим.


Хомячки готовы морально уже к походу на 5500
ускорение падения начнется, если замаячит цифра 4ХХХ - такого развития событий хомячки не ждут и у них снова начнется приступ панической атаки и начнут нажимать кнопочки Sell на биржах

А до 5500 и правда возможен медвежий флет


То хомяков нет и остались одни майнеры, то опять хомячки набежали :mrgreen:
Вас не понять :mrgreen:
Пусть скорее уже на кнопочку sell жмут, облегчат нам жизнь.
Хотя...какая ж это жизнь, одни мучения :mrgreen:

Если не будет хомяков, кто же тогда майнерам копеечку на хлебушек занесет? Киты - они благотворительностью не страдают)))
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:49

  antey1969 написав:Если не будет хомяков, кто же тогда майнерам копеечку на хлебушек занесет? Киты - они благотворительностью не страдают)))

Как кто?
Барыги, вестимо (С) :)
Пока линия цены не горизонтальная, бабло будет перетекать из одного актива в другой, генерируя другое бабло. Иначе зачем биржи и трейдинг?
Процесс в отсутствии хомяков будет затухающим и не одномоментным.
Да и часть майнеров уйдет с рынка, снижая сложность вычислений, тем самым открыв новые возможности для генерации монет.
При нынешних уровнях битка из майнинга в выигрыше пока только те, у кого халявное электричество.
Остальные при таких уровнях уже копают в убыток, но еще надеются на памп.
Если в ближайшие месяц-два не будет пампа, вот тогда будет реально веселуха.
Рынок вообще может в ноль уйти.
Тогда следующим логичным шагом кукла, если задумано именно уничтожение крипторынка, будет запрет или искусственная поломка каналов вывода в USDT и фиат.
Давать сейчас более-менее устойчивые прогнозы даже на краткосрок страшно.
Рынок как струна, никто не знает, когда и куда выстрелит.
Фонду решили держать зубами, но надолго ли?
Все по швам трещит, но пока пыхтит.
Но бесконечно это продолжаться не будет.
Покупаем попкорн, следим за руками.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:24

antey1969 но как-то ведь жили до 2017))) да , не спорю, в этом году удалось поднять денежку +200 проц( наверное даже больше), но! и до этого года доход с системы был равен доходу с работы( за минималку работаю), и честно биток хоть в ноль, система все-равно будет приносить доход, просто найс будет пропорционально увеличивать доход битка( как делается это сейчас), если начнет заганять(что в принципе уже началось) просто уйду в свободное плавание,
а насчет хомяков))) да бросьте вы их, очень сомневаюсь что на рынке кроме хомяков никого нет- куча трейдеров,кортели, мелкие дилеры, депутаты, отмывы, корпорации по производству видеокарт, некоторые страны и тд и тп
vovodabravis
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:24

  vovodabravis написав:Zebra ну вы же сами писали - биток это не обман,обман цена на него, ну не может ложь так долго плавать, а насчет невозможности 10к ,да если на следующий месяц будет 25к я вообще не удивлюсь! просто захлопаю и буду глупо хохатать... это глобальных масштабов фарс, в който век придумали мировую платежную систему, идеальнейшую для черного рынка,отмыва и тд и тп, и вот так все захезать

Не будет никаких 25к
Zebra
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