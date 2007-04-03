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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:05
И вопрос - сколько еще ненамайненого биткоина? Еще пару лет хватит майнить? И что будет потом, рынок станет из перепродаж и усохнет так как пласт майнеров перестанет им интересоваться.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:06
Это был вопрос
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:08
Какие уровни роста прогнозируете летом?
ЗЫ: Неубедительно. За 2014 был и 2015 (никакой, согласен), но за ним наступил и 2016, довольно неплохой, про 2017 вообще молчу.
Почему именно конец и капец?
Допускаю, что может повториться 2014. Но почему вдруг все должно умереть на веки вечные, не пойму.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:10
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Какие веки вечные. До следующего понижения вознаграждения за блок в 2020 году, вновь возникнет перекос баланса спрос/предложение и все по новой.
Летом возможен рост в район 8500-9500
но сначала мы упадем по ходу вообще вплоть до 4500
Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:16
Осталось 4 млн штук еще майнить. По сути уже 17 млн битков намайнено. Из них 1 млн у сатоши накомото, еще 3 млн по подсчетам утеряно. Итого в обороте где то 12 млн штук.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:33
О, мсье Наполеон, спасибо за столь ценную информацию .
Никто не спорит, что сразу никто бабло не понесет.
Никто не спорит, что пузырь сдувают и деньги выносят с бирж.
Что летом возможен небольшой отскок (которого ждали, кстати, в марте), тоже согласен.
Что пойдет сильно вниз после этого - тоже не имею возражений.
Но почему все должно умереть - загадка.
Жадность и глупость человеческая бесконечны, всегда будут находиться люди, идущие на риск под действием жадности.
Фонду именно так и накачали в свое время, ее поддерживают искусственно, и то, только благодаря тому, что есть орган, который хорошо регулирует рынок.
Что мешает на крипторынке сделать некий подобный регуляторный орган и подчинить цивилизованным общепринятым правилам?
Страхи пубертатного периода о том, что актив нельзя пощупать или добыть из земных недр?
Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:45
Козак-Характерник:
зайшов, заробив, виложив скріншоти і пішов.
А от що робить Зебра, не понятно.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:49
О, теперь ход мыслей понятен.
Есть один нюанс - могут выпустить несколько хардфорков, которые подогреют рынок, и наступить это может гораздо раньше 2020 года.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:11
Биток -это частный случай системы (глобально).
По сути, все остальные альты ничем по функциям не отличаются от битка и могут выполнять его функции как децентрализованного актива (платежного средства, цифрового золота - называйте, как хотите).
В какой-то момент просто один или несколько альтов отвяжется от биткоина и все начнется по новой.И случится это тем раньше, чем больше людей будет интересоваться крипторынком как в принципе.
Что получается сейчас?
По сути, альты выравнивают по совокупной стоимости (добыча+котировки+капитализация) с битком. Происходит усреднение рынка, при котором в идеале нельзя будет перетечь из одного криптоактива в другой без весомых потерь.Вот тогда это будет, действительно смерть.
А хомяков уже практически не осталось на рынке. Те, кто входил, уже основательно побрит и выводит остатки, а те, кто в теме и холдит, кроме того, что усредняются, еще и отчаянно прыгают из одного криптоактива в другой, стараясь свести потери к минимуму.Пока это еще возможно, что мы и видим на рынке.
Не исключено, что на рынок попытаются вывести новый актив, который распиарят еще до выхода и который позволит на первых порах хорошо подняться.
Простой пример - зеткеш в 2016 году.После того, как монета начала торговаться на Полониксе, до момента ее падения, хомяки откормились до невероятных размеров
Пока меня никто не убедил, что рынок крипты умрет, хоть стреляйте.
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