Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:11

ребе Нок написав: И вопрос - сколько еще ненамайненого биткоина? Еще пару лет хватит майнить? И что будет потом, рынок станет из перепродаж и усохнет так как пласт майнеров перестанет им интересоваться. И вопрос - сколько еще ненамайненого биткоина? Еще пару лет хватит майнить? И что будет потом, рынок станет из перепродаж и усохнет так как пласт майнеров перестанет им интересоваться.

Биток -это частный случай системы (глобально).По сути, все остальные альты ничем по функциям не отличаются от битка и могут выполнять его функции как децентрализованного актива (платежного средства, цифрового золота - называйте, как хотите).В какой-то момент просто один или несколько альтов отвяжется от биткоина и все начнется по новой.И случится это тем раньше, чем больше людей будет интересоваться крипторынком как в принципе.Что получается сейчас?По сути, альты выравнивают по совокупной стоимости (добыча+котировки+капитализация) с битком. Происходит усреднение рынка, при котором в идеале нельзя будет перетечь из одного криптоактива в другой без весомых потерь.Вот тогда это будет, действительно смерть.А хомяков уже практически не осталось на рынке. Те, кто входил, уже основательно побрит и выводит остатки, а те, кто в теме и холдит, кроме того, что усредняются, еще и отчаянно прыгают из одного криптоактива в другой, стараясь свести потери к минимуму.Пока это еще возможно, что мы и видим на рынке.Не исключено, что на рынок попытаются вывести новый актив, который распиарят еще до выхода и который позволит на первых порах хорошо подняться.Простой пример - зеткеш в 2016 году.После того, как монета начала торговаться на Полониксе, до момента ее падения, хомяки откормились до невероятных размеровПока меня никто не убедил, что рынок крипты умрет, хоть стреляйте.