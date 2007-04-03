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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1144114511461147

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 118
1) $6250 і вище
20%
24
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
8%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
43
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:05

И вопрос - сколько еще ненамайненого биткоина? Еще пару лет хватит майнить? И что будет потом, рынок станет из перепродаж и усохнет так как пласт майнеров перестанет им интересоваться.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:06

  artist_007 написав:
  ребе Нок написав:artist_007 а за что 25 кило долларов? Что это и что с ним потом делать?

Это и есть ответ :mrgreen: ?
Или будет более-менее логически обоснованная конкретика?

Это был вопрос
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:08

  Zebra написав:artist_007 я еще с октября месяца говорил, что с крипты надо выходить в январе, с бирж и т.п.

все основано на 2014 году, повторение 1:1, даже по месяцам движение графика

летом будет некоторый финальный ложный рост, потом уже канец и капец


Какие уровни роста прогнозируете летом?

ЗЫ: Неубедительно. За 2014 был и 2015 (никакой, согласен), но за ним наступил и 2016, довольно неплохой, про 2017 вообще молчу.
Почему именно конец и капец?
Допускаю, что может повториться 2014. Но почему вдруг все должно умереть на веки вечные, не пойму.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Какие веки вечные. До следующего понижения вознаграждения за блок в 2020 году, вновь возникнет перекос баланса спрос/предложение и все по новой.

Летом возможен рост в район 8500-9500
но сначала мы упадем по ходу вообще вплоть до 4500
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:16

  ребе Нок написав:И вопрос - сколько еще ненамайненого биткоина? Еще пару лет хватит майнить? И что будет потом, рынок станет из перепродаж и усохнет так как пласт майнеров перестанет им интересоваться.

Осталось 4 млн штук еще майнить. По сути уже 17 млн битков намайнено. Из них 1 млн у сатоши накомото, еще 3 млн по подсчетам утеряно. Итого в обороте где то 12 млн штук.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:33

  Zebra написав:До вас тупых хомячков не доходит, что посещаемость бирж упала в 4 раза, в адеквате туда никто денег не понесет уже в том количестве, как в ноябре-декабре заносили мешками
сейчас идет процесс выноса денег с бирж, кого на сколько побрили, тому столько сдачи и дадут


О, мсье Наполеон, спасибо за столь ценную информацию :mrgreen: .
Никто не спорит, что сразу никто бабло не понесет.
Никто не спорит, что пузырь сдувают и деньги выносят с бирж.
Что летом возможен небольшой отскок (которого ждали, кстати, в марте), тоже согласен.
Что пойдет сильно вниз после этого - тоже не имею возражений.
Но почему все должно умереть - загадка.
Жадность и глупость человеческая бесконечны, всегда будут находиться люди, идущие на риск под действием жадности.
Фонду именно так и накачали в свое время, ее поддерживают искусственно, и то, только благодаря тому, что есть орган, который хорошо регулирует рынок.
Что мешает на крипторынке сделать некий подобный регуляторный орган и подчинить цивилизованным общепринятым правилам?
Страхи пубертатного периода о том, что актив нельзя пощупать или добыть из земных недр?
artist_007
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:45

  Zebra написав:До вас тупых хомячков не доходит, что посещаемость бирж упала в 4 раза, в адеквате туда никто денег не понесет уже в том количестве, как в ноябре-декабре заносили мешками
сейчас идет процесс выноса денег с бирж, кого на сколько побрили, тому столько сдачи и дадут

Козак-Характерник:
зайшов, заробив, виложив скріншоти і пішов.
А от що робить Зебра, не понятно.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:49

  Zebra написав:Какие веки вечные. До следующего понижения вознаграждения за блок в 2020 году, вновь возникнет перекос баланса спрос/предложение и все по новой.

Летом возможен рост в район 8500-9500
но сначала мы упадем по ходу вообще вплоть до 4500


О, теперь ход мыслей понятен.
Есть один нюанс - могут выпустить несколько хардфорков, которые подогреют рынок, и наступить это может гораздо раньше 2020 года.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:11

  ребе Нок написав:И вопрос - сколько еще ненамайненого биткоина? Еще пару лет хватит майнить? И что будет потом, рынок станет из перепродаж и усохнет так как пласт майнеров перестанет им интересоваться.

Биток -это частный случай системы (глобально).
По сути, все остальные альты ничем по функциям не отличаются от битка и могут выполнять его функции как децентрализованного актива (платежного средства, цифрового золота - называйте, как хотите).
В какой-то момент просто один или несколько альтов отвяжется от биткоина и все начнется по новой.И случится это тем раньше, чем больше людей будет интересоваться крипторынком как в принципе.
Что получается сейчас?
По сути, альты выравнивают по совокупной стоимости (добыча+котировки+капитализация) с битком. Происходит усреднение рынка, при котором в идеале нельзя будет перетечь из одного криптоактива в другой без весомых потерь.Вот тогда это будет, действительно смерть.
А хомяков уже практически не осталось на рынке. Те, кто входил, уже основательно побрит и выводит остатки, а те, кто в теме и холдит, кроме того, что усредняются, еще и отчаянно прыгают из одного криптоактива в другой, стараясь свести потери к минимуму.Пока это еще возможно, что мы и видим на рынке.
Не исключено, что на рынок попытаются вывести новый актив, который распиарят еще до выхода и который позволит на первых порах хорошо подняться.
Простой пример - зеткеш в 2016 году.После того, как монета начала торговаться на Полониксе, до момента ее падения, хомяки откормились до невероятных размеров :mrgreen:
Пока меня никто не убедил, что рынок крипты умрет, хоть стреляйте.
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