Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:33

Прошу вас господа! Не нужно давить на зебру, он хороший специалист ( в фиате точно!)я за форумом (этим и контекстом) смотрю з 2015, этот человек заносчив! но! поверьте ,здесь процентов 70 это капитаны-очевидность, если он говорит "так и так" это основано на чем то ,и хотя бы предположения развития событий, а не что-то типа -корабль потонул,потому что в нем была дыра.

с вашей стороны зебра я попрошу хоть малейшего уважения, я зарегестрировался и начал писать только сейчас из-за того что тема интересующая меня превратилась в банальный спор -"будет-не будет" а вы вообще последний месяц стали писать наотмашь , типа этим и так сойдет,... так нет ,не сойдет, если собрались глупцов с пасти волка вытягивать , то хоть будьте добры обьясните внятно что там хорошего ничего не ждет