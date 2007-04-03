flyman написав:
Козак-Характерник:
зайшов, заробив, виложив скріншоти і пішов.
А от що робить Зебра, не понятно.
Зебра ждет этапа "отчаяния"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:42
Зебра ждет этапа "отчаяния"
Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:56
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Да ти шо!!!!
Зебри порвуть крипто кошельки і паролі спалять.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:58
тогда понятно чому ти всепропальщік і криптожопоголік
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:18
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
похоже на выхах будет штурм 6000
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:33
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Прошу вас господа! Не нужно давить на зебру, он хороший специалист ( в фиате точно!)я за форумом (этим и контекстом) смотрю з 2015, этот человек заносчив! но! поверьте ,здесь процентов 70 это капитаны-очевидность, если он говорит "так и так" это основано на чем то ,и хотя бы предположения развития событий, а не что-то типа -корабль потонул,потому что в нем была дыра.
с вашей стороны зебра я попрошу хоть малейшего уважения, я зарегестрировался и начал писать только сейчас из-за того что тема интересующая меня превратилась в банальный спор -"будет-не будет" а вы вообще последний месяц стали писать наотмашь , типа этим и так сойдет,... так нет ,не сойдет, если собрались глупцов с пасти волка вытягивать , то хоть будьте добры обьясните внятно что там хорошего ничего не ждет
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:43
Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:09
Как на меня, биток малопредсказуем. Некоторые движения крипты идут в полный разрез с текущими новостями, а на некоторые новости биток вообще не реагирует. Высоковолатильный актив прибит гвоздями? Правда?!
Все больше склоняюсь к мысли, что стоимость битка на текущий момент - результат манипуляций основных держателей банка.
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