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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1145114611471148

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 118
1) $6250 і вище
20%
24
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
8%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
43
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:42

  flyman написав:
  Zebra написав:До вас тупых хомячков не доходит, что посещаемость бирж упала в 4 раза, в адеквате туда никто денег не понесет уже в том количестве, как в ноябре-декабре заносили мешками
сейчас идет процесс выноса денег с бирж, кого на сколько побрили, тому столько сдачи и дадут

Козак-Характерник:
зайшов, заробив, виложив скріншоти і пішов.
А от що робить Зебра, не понятно.

Зебра ждет этапа "отчаяния"

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Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  phantom_systems написав:Большая часть хомяков и майнеров разбежится, но крипта всё равно останется.

Да ти шо!!!!
Зебри порвуть крипто кошельки і паролі спалять.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:58

  Zebra написав:
  flyman написав:
  Zebra написав:До вас тупых хомячков не доходит, что посещаемость бирж упала в 4 раза, в адеквате туда никто денег не понесет уже в том количестве, как в ноябре-декабре заносили мешками
сейчас идет процесс выноса денег с бирж, кого на сколько побрили, тому столько сдачи и дадут

Козак-Характерник:
зайшов, заробив, виложив скріншоти і пішов.
А от що робить Зебра, не понятно.

Зебра ждет этапа "отчаяния"

Зображення

тогда понятно чому ти всепропальщік і криптожопоголік
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

похоже на выхах будет штурм 6000
barabass
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Прошу вас господа! Не нужно давить на зебру, он хороший специалист ( в фиате точно!)я за форумом (этим и контекстом) смотрю з 2015, этот человек заносчив! но! поверьте ,здесь процентов 70 это капитаны-очевидность, если он говорит "так и так" это основано на чем то ,и хотя бы предположения развития событий, а не что-то типа -корабль потонул,потому что в нем была дыра.
с вашей стороны зебра я попрошу хоть малейшего уважения, я зарегестрировался и начал писать только сейчас из-за того что тема интересующая меня превратилась в банальный спор -"будет-не будет" а вы вообще последний месяц стали писать наотмашь , типа этим и так сойдет,... так нет ,не сойдет, если собрались глупцов с пасти волка вытягивать , то хоть будьте добры обьясните внятно что там хорошего ничего не ждет
vovodabravis
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:43

  barabass написав:похоже на выхах будет штурм 6000


У меня есть сомнение на этот счет, что получится на этих выходных. Биток может нарисовать двойное дно, это вдохновит хомячков на разворот. По воскресеньям обычно не пробитие дна, а загоны туземун.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:09

  Zebra написав:
  barabass написав:похоже на выхах будет штурм 6000


У меня есть сомнение на этот счет, что получится на этих выходных. Биток может нарисовать двойное дно, это вдохновит хомячков на разворот. По воскресеньям обычно не пробитие дна, а загоны туземун.

Как на меня, биток малопредсказуем. Некоторые движения крипты идут в полный разрез с текущими новостями, а на некоторые новости биток вообще не реагирует. Высоковолатильный актив прибит гвоздями? Правда?!
Все больше склоняюсь к мысли, что стоимость битка на текущий момент - результат манипуляций основных держателей банка.
antey1969
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  #<1 ... 1145114611471148
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