Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:10

vovodabravis написав: Прошу вас господа! Не нужно давить на зебру, он хороший специалист ( в фиате точно!)я за форумом (этим и контекстом) смотрю з 2015, этот человек заносчив! но! поверьте ,здесь процентов 70 это капитаны-очевидность, если он говорит "так и так" это основано на чем то ,и хотя бы предположения развития событий, а не что-то типа -корабль потонул,потому что в нем была дыра. Прошу вас господа! Не нужно давить на зебру, он хороший специалист ( в фиате точно!)я за форумом (этим и контекстом) смотрю з 2015, этот человек заносчив! но! поверьте ,здесь процентов 70 это капитаны-очевидность, если он говорит "так и так" это основано на чем то ,и хотя бы предположения развития событий, а не что-то типа -корабль потонул,потому что в нем была дыра.

Претензии к данному персонажу аж две.1. Изначально относиться к участникам ветки, как к коллегам по цеху, а не как к лохам.Карма чище будет2. Следует из первого - ясно излагать свои мысли. Не все мыслят одинаково, даже если в чем-то одинаково согласны.И будет всем счастиеИстина иногда гораздо проще, чем предполагается.Я, например, только после нескольких страниц общения понял, что все-таки Зебра хочет сказать. А, оказывается, он всех предостерегает от входа в рынок именно сейчас, потому что происходит процесс сдутия пузыря.Но есть несколько моментов, которые настораживают.1. Графики биткоина уже изучены вдоль и поперек, и пузыри и их сдутие уже были, просто меньшего размера.И графики взлетов и падений изучены вдоль и поперек.Слишком просто для анализа и сравнения, с тем же 2014годом.2. Биток ведет себя явно странно - это видят все участники рынка. Такое впечатление, что отрабатываются поведенческие модели, либо есть четкое направление воздействия или сбора данных. С начала года я под микроскопом смотрю на поведение битка. Почти до марта он красиво отрисовывал все модели, которые только возможно представить на графиках.Придраться не к чему.Хоть бери да школу торговли открывай. А с марта тупо свостопляска - прыжки через уровни, ложные пробития поддержки канала, явные бычьи ловушки, и, самое главное, отрисовка "креста смерти", после которого рынок явно меняет тренд. Но рынок ниже 6000 идти не хочет пока, хотя явно все предпосылки для этого есть.Явно наростает напряжение, ибо чем дольше боковик, тем резче из него выход.У меня есть мысли по этому поводу.Мне все больше кажется, что такими действиями достигаются две основные цели:1. Достать майнеров и изучить их реакции на телодвижения текущего рынка.Ибо поведенческие модели всех остальных давно известны и подчиняются уровням Фибо и т.д.2. Нащупать проекты, способные с высокой степенью вероятности отвязаться от битка в будущем.Все ИМХО.