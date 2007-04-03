flyman написав:
Козак-Характерник:
зайшов, заробив, виложив скріншоти і пішов.
А от що робить Зебра, не понятно.
Зебра ждет этапа "отчаяния"
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:42
Зебра ждет этапа "отчаяния"
Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:56
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Да ти шо!!!!
Зебри порвуть крипто кошельки і паролі спалять.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:58
тогда понятно чому ти всепропальщік і криптожопоголік
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:18
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
похоже на выхах будет штурм 6000
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:33
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Прошу вас господа! Не нужно давить на зебру, он хороший специалист ( в фиате точно!)я за форумом (этим и контекстом) смотрю з 2015, этот человек заносчив! но! поверьте ,здесь процентов 70 это капитаны-очевидность, если он говорит "так и так" это основано на чем то ,и хотя бы предположения развития событий, а не что-то типа -корабль потонул,потому что в нем была дыра.
с вашей стороны зебра я попрошу хоть малейшего уважения, я зарегестрировался и начал писать только сейчас из-за того что тема интересующая меня превратилась в банальный спор -"будет-не будет" а вы вообще последний месяц стали писать наотмашь , типа этим и так сойдет,... так нет ,не сойдет, если собрались глупцов с пасти волка вытягивать , то хоть будьте добры обьясните внятно что там хорошего ничего не ждет
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:43
Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:09
Как на меня, биток малопредсказуем. Некоторые движения крипты идут в полный разрез с текущими новостями, а на некоторые новости биток вообще не реагирует. Высоковолатильный актив прибит гвоздями? Правда?!
Все больше склоняюсь к мысли, что стоимость битка на текущий момент - результат манипуляций основных держателей банка.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:55
Какие монеты копаете на 1070TI и 1080TI?
Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:49
Valter найс постоянно копает еквихеш,судя по ваттумайн, скорее всего это зек
Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:10
Претензии к данному персонажу аж две.
1. Изначально относиться к участникам ветки, как к коллегам по цеху, а не как к лохам.Карма чище будет
2. Следует из первого - ясно излагать свои мысли. Не все мыслят одинаково, даже если в чем-то одинаково согласны.
И будет всем счастие .
Истина иногда гораздо проще, чем предполагается.Я, например, только после нескольких страниц общения понял, что все-таки Зебра хочет сказать. А, оказывается, он всех предостерегает от входа в рынок именно сейчас, потому что происходит процесс сдутия пузыря.
Но есть несколько моментов, которые настораживают.
1. Графики биткоина уже изучены вдоль и поперек, и пузыри и их сдутие уже были, просто меньшего размера.И графики взлетов и падений изучены вдоль и поперек.Слишком просто для анализа и сравнения, с тем же 2014годом.
2. Биток ведет себя явно странно - это видят все участники рынка. Такое впечатление, что отрабатываются поведенческие модели, либо есть четкое направление воздействия или сбора данных. С начала года я под микроскопом смотрю на поведение битка. Почти до марта он красиво отрисовывал все модели, которые только возможно представить на графиках.Придраться не к чему.Хоть бери да школу торговли открывай. А с марта тупо свостопляска - прыжки через уровни, ложные пробития поддержки канала, явные бычьи ловушки, и, самое главное, отрисовка "креста смерти", после которого рынок явно меняет тренд. Но рынок ниже 6000 идти не хочет пока, хотя явно все предпосылки для этого есть.Явно наростает напряжение, ибо чем дольше боковик, тем резче из него выход.
У меня есть мысли по этому поводу.
Мне все больше кажется, что такими действиями достигаются две основные цели:
1. Достать майнеров и изучить их реакции на телодвижения текущего рынка.
Ибо поведенческие модели всех остальных давно известны и подчиняются уровням Фибо и т.д.
2. Нащупать проекты, способные с высокой степенью вероятности отвязаться от битка в будущем.
Все ИМХО.
реклама
|