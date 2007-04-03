RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1146114711481149>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 119
1) $6250 і вище
20%
24
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
43
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:42

  flyman написав:
  Zebra написав:До вас тупых хомячков не доходит, что посещаемость бирж упала в 4 раза, в адеквате туда никто денег не понесет уже в том количестве, как в ноябре-декабре заносили мешками
сейчас идет процесс выноса денег с бирж, кого на сколько побрили, тому столько сдачи и дадут

Козак-Характерник:
зайшов, заробив, виложив скріншоти і пішов.
А от що робить Зебра, не понятно.

Зебра ждет этапа "отчаяния"

Зображення
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5651
З нами з: 21.09.12
Подякував: 362 раз.
Подякували: 599 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  phantom_systems написав:Большая часть хомяков и майнеров разбежится, но крипта всё равно останется.

Да ти шо!!!!
Зебри порвуть крипто кошельки і паролі спалять.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13767
З нами з: 09.03.14
Подякував: 809 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:58

  Zebra написав:
  flyman написав:
  Zebra написав:До вас тупых хомячков не доходит, что посещаемость бирж упала в 4 раза, в адеквате туда никто денег не понесет уже в том количестве, как в ноябре-декабре заносили мешками
сейчас идет процесс выноса денег с бирж, кого на сколько побрили, тому столько сдачи и дадут

Козак-Характерник:
зайшов, заробив, виложив скріншоти і пішов.
А от що робить Зебра, не понятно.

Зебра ждет этапа "отчаяния"

Зображення

тогда понятно чому ти всепропальщік і криптожопоголік
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13767
З нами з: 09.03.14
Подякував: 809 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

похоже на выхах будет штурм 6000
barabass
Аватар користувача
 
Повідомлень: 507
З нами з: 19.03.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Прошу вас господа! Не нужно давить на зебру, он хороший специалист ( в фиате точно!)я за форумом (этим и контекстом) смотрю з 2015, этот человек заносчив! но! поверьте ,здесь процентов 70 это капитаны-очевидность, если он говорит "так и так" это основано на чем то ,и хотя бы предположения развития событий, а не что-то типа -корабль потонул,потому что в нем была дыра.
с вашей стороны зебра я попрошу хоть малейшего уважения, я зарегестрировался и начал писать только сейчас из-за того что тема интересующая меня превратилась в банальный спор -"будет-не будет" а вы вообще последний месяц стали писать наотмашь , типа этим и так сойдет,... так нет ,не сойдет, если собрались глупцов с пасти волка вытягивать , то хоть будьте добры обьясните внятно что там хорошего ничего не ждет
vovodabravis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 60
З нами з: 26.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:43

  barabass написав:похоже на выхах будет штурм 6000


У меня есть сомнение на этот счет, что получится на этих выходных. Биток может нарисовать двойное дно, это вдохновит хомячков на разворот. По воскресеньям обычно не пробитие дна, а загоны туземун.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5651
З нами з: 21.09.12
Подякував: 362 раз.
Подякували: 599 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:09

  Zebra написав:
  barabass написав:похоже на выхах будет штурм 6000


У меня есть сомнение на этот счет, что получится на этих выходных. Биток может нарисовать двойное дно, это вдохновит хомячков на разворот. По воскресеньям обычно не пробитие дна, а загоны туземун.

Как на меня, биток малопредсказуем. Некоторые движения крипты идут в полный разрез с текущими новостями, а на некоторые новости биток вообще не реагирует. Высоковолатильный актив прибит гвоздями? Правда?!
Все больше склоняюсь к мысли, что стоимость битка на текущий момент - результат манипуляций основных держателей банка.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6735
З нами з: 30.11.11
Подякував: 640 раз.
Подякували: 1556 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:55

  artist_007 написав:
  phantom_systems написав:Да ну эти ПЕЧ 1080 с тормознутой GDDR5X, лучше 1070 Ti или даже просто 1070. Быстрее окупаются и меньше проблем с охладом.

1080ti берут в случае, если ограничено место под ферму, или его вообще нет (майн в десктопном корпусе).
1070ti намного лучше по соотношению цена/производительность/окупаемость
Но по производительности две фермы на 1080ti по большинству алгоритмов равны трем фермам на 1070ti.
Меньше видеокарт - меньше остального железа - материнок, процов, блоков питания.
Но 1070ti универсальнее. Ей одинаково хорошо даются как алгоритмы, требующие вычислительной мощности чипа, так и алгоритмы, требующие хорошей пропускной способности памяти.

Какие монеты копаете на 1070TI и 1080TI?
Valter
 
Повідомлень: 126
З нами з: 12.03.15
Подякував: 24 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:49

Valter найс постоянно копает еквихеш,судя по ваттумайн, скорее всего это зек
vovodabravis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 60
З нами з: 26.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:10

  vovodabravis написав:Прошу вас господа! Не нужно давить на зебру, он хороший специалист ( в фиате точно!)я за форумом (этим и контекстом) смотрю з 2015, этот человек заносчив! но! поверьте ,здесь процентов 70 это капитаны-очевидность, если он говорит "так и так" это основано на чем то ,и хотя бы предположения развития событий, а не что-то типа -корабль потонул,потому что в нем была дыра.

Претензии к данному персонажу аж две.
1. Изначально относиться к участникам ветки, как к коллегам по цеху, а не как к лохам.Карма чище будет :mrgreen:
2. Следует из первого - ясно излагать свои мысли. Не все мыслят одинаково, даже если в чем-то одинаково согласны.
И будет всем счастие :).
Истина иногда гораздо проще, чем предполагается.Я, например, только после нескольких страниц общения понял, что все-таки Зебра хочет сказать. А, оказывается, он всех предостерегает от входа в рынок именно сейчас, потому что происходит процесс сдутия пузыря.
Но есть несколько моментов, которые настораживают.
1. Графики биткоина уже изучены вдоль и поперек, и пузыри и их сдутие уже были, просто меньшего размера.И графики взлетов и падений изучены вдоль и поперек.Слишком просто для анализа и сравнения, с тем же 2014годом.
2. Биток ведет себя явно странно - это видят все участники рынка. Такое впечатление, что отрабатываются поведенческие модели, либо есть четкое направление воздействия или сбора данных. С начала года я под микроскопом смотрю на поведение битка. Почти до марта он красиво отрисовывал все модели, которые только возможно представить на графиках.Придраться не к чему.Хоть бери да школу торговли открывай. А с марта тупо свостопляска - прыжки через уровни, ложные пробития поддержки канала, явные бычьи ловушки, и, самое главное, отрисовка "креста смерти", после которого рынок явно меняет тренд. Но рынок ниже 6000 идти не хочет пока, хотя явно все предпосылки для этого есть.Явно наростает напряжение, ибо чем дольше боковик, тем резче из него выход.
У меня есть мысли по этому поводу.
Мне все больше кажется, что такими действиями достигаются две основные цели:
1. Достать майнеров и изучить их реакции на телодвижения текущего рынка.
Ибо поведенческие модели всех остальных давно известны и подчиняются уровням Фибо и т.д.
2. Нащупать проекты, способные с высокой степенью вероятности отвязаться от битка в будущем.
Все ИМХО.
artist_007
 
Повідомлень: 907
З нами з: 02.01.11
Подякував: 6 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1146114711481149>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4774, 4775, 4776
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
47753 164122922
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 кві, 2018 19:13
s0v7a
Валютный рынок в мире 1 ... 613, 614, 615
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6144 1300836
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 кві, 2018 11:44
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35417
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12768)
06.04.2018 20:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.