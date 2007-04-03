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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1146114711481149

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 119
1) $6250 і вище
20%
24
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
43
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:15

vovodabravis
Ну как, удалось протестировать ;)?
Как результаты?
artist_007
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:24

  artist_007 написав:Пока меня никто не убедил, что рынок крипты умрет, хоть стреляйте.

Рынок луковиц тюльпанов тоже не умер. Вот только каменный дом в Антверпене за 1 луковицу никто уже не дает. :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:36

  jabba написав:
  artist_007 написав:Пока меня никто не убедил, что рынок крипты умрет, хоть стреляйте.

Рынок луковиц тюльпанов тоже не умер. Вот только каменный дом в Антверпене за 1 луковицу никто уже не дает. :mrgreen:

Это уже другой вопрос.
Но ведь тюльпаны до сих пор выращивают, и прибыли от их выращивания хватает всем на хлебушек.
Иксы везде делают в основном зубастые спекули, хомякам обычно всегда перепадают крохи.
Кроме того, даже у матерых спекулей не бывает абсолютно безопасных и безубыточных сделок, все равно приходится усредняться.
Сейчас самая уязвимая часть рынка - майнеры.
Мегауязвимая. Потому что самая медленная и не может быстро слиться и выйти, в отличие от хомяков и спекулей.
Причем именно майнеры с асиками. Думаю, уничтожают именно их.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:38

artist_007

Нащупать проекты, способные с высокой степенью вероятности отвязаться от битка в будущем.

В точку.Всё, что выше простые поверхностные вещи.А эта тема архиважна, т к уже некоторые инструменты просятся в разрез с рынком выстрелить.Тот же трон, классик...скоро их станет больше и произойдёт раскорелляция с биткоином.Сейчас важно угадать, что подхватить за дармовые цены.
ПС к сведению, нынче хардфорки и аирдропы стали наоборот не улучшать , а ухудшать ситуацию.Масса произошедших и намеченных форков битка уже делает ему антипиар.Да и у остальных мусор это в основном.
ПС2 пересечение 50 и 200 мувингов - это часть того новостного фона, направленного на обвал крипторынка.На самом деле этот крест не имеет никакого практического значения просто потому, что сами периоды в 50 или 200 дней просто круглые цифры, теоретически вместо которых могли бы быть 40 и 250, а они может и не пересеклись бы :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кстати 50 и 200 к битку не применимы, т.к. пришли с традиционных бирж где 50 это 70 дней или 10 недель, в крипте это 7 с хвостиком.

Также и 200 мувинг, это 40 недель на традиционных биржах и менее 30 в крипте.

Но и 70 с 280 мувингом в крипте ложная модель, потому что крипта более волатильна, тут на одного профессионального трейдера 20 хомяков с мешком денег.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 20:09

  Zebra написав:Кстати 50 и 200 к битку не применимы, т.к. пришли с традиционных бирж где 50 это 70 дней или 10 недель, в крипте это 7 с хвостиком.

Также и 200 мувинг, это 40 недель на традиционных биржах и менее 30 в крипте.

Но и 70 с 280 мувингом в крипте ложная модель, потому что крипта более волатильна, тут на одного профессионального трейдера 20 хомяков с мешком денег.


Привет, полосатый.Сразу скажу, что не хотел ни тебя ни других коллег обидеть прошлым резким высказыванием.Я вас всех уважаю, но ты ж знаешь, что стиль общения резкий.Сейчас тема оживилась и вас всех стало приятнее читать.А тему оживил Артист.У меня , например, не было сил и желания это делать.Да и времени.Теперь ваши споры более предметны, чем ранее эмоциональны.
ПС лучшей позицией по крипте является ничего не утверждать, ни сроки ни уровни, ни другие вещи, т к эта область крайне непредсказуема.Просто каждое событие имеет свою вероятность.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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  #<1 ... 1146114711481149
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