vovodabravis
Ну как, удалось протестировать ?
Как результаты?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:24
Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:36
Это уже другой вопрос.
Но ведь тюльпаны до сих пор выращивают, и прибыли от их выращивания хватает всем на хлебушек.
Иксы везде делают в основном зубастые спекули, хомякам обычно всегда перепадают крохи.
Кроме того, даже у матерых спекулей не бывает абсолютно безопасных и безубыточных сделок, все равно приходится усредняться.
Сейчас самая уязвимая часть рынка - майнеры.
Мегауязвимая. Потому что самая медленная и не может быстро слиться и выйти, в отличие от хомяков и спекулей.
Причем именно майнеры с асиками. Думаю, уничтожают именно их.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:38
artist_007
Нащупать проекты, способные с высокой степенью вероятности отвязаться от битка в будущем.
В точку.Всё, что выше простые поверхностные вещи.А эта тема архиважна, т к уже некоторые инструменты просятся в разрез с рынком выстрелить.Тот же трон, классик...скоро их станет больше и произойдёт раскорелляция с биткоином.Сейчас важно угадать, что подхватить за дармовые цены.
ПС к сведению, нынче хардфорки и аирдропы стали наоборот не улучшать , а ухудшать ситуацию.Масса произошедших и намеченных форков битка уже делает ему антипиар.Да и у остальных мусор это в основном.
ПС2 пересечение 50 и 200 мувингов - это часть того новостного фона, направленного на обвал крипторынка.На самом деле этот крест не имеет никакого практического значения просто потому, что сами периоды в 50 или 200 дней просто круглые цифры, теоретически вместо которых могли бы быть 40 и 250, а они может и не пересеклись бы
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:47
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Кстати 50 и 200 к битку не применимы, т.к. пришли с традиционных бирж где 50 это 70 дней или 10 недель, в крипте это 7 с хвостиком.
Также и 200 мувинг, это 40 недель на традиционных биржах и менее 30 в крипте.
Но и 70 с 280 мувингом в крипте ложная модель, потому что крипта более волатильна, тут на одного профессионального трейдера 20 хомяков с мешком денег.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 20:09
Привет, полосатый.Сразу скажу, что не хотел ни тебя ни других коллег обидеть прошлым резким высказыванием.Я вас всех уважаю, но ты ж знаешь, что стиль общения резкий.Сейчас тема оживилась и вас всех стало приятнее читать.А тему оживил Артист.У меня , например, не было сил и желания это делать.Да и времени.Теперь ваши споры более предметны, чем ранее эмоциональны.
ПС лучшей позицией по крипте является ничего не утверждать, ни сроки ни уровни, ни другие вещи, т к эта область крайне непредсказуема.Просто каждое событие имеет свою вероятность.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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