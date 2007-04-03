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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 кві, 2018 11:02
Пасхальный кролик среди ночи вдруг решил подпрыгнуть. Без новостей, сам по себе. Ну вот захотелось ему так.
(Зебра жует попкорн и запивает пасхальным кагорчиком)
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antey1969
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Додано: Суб 07 кві, 2018 12:25
antey1969 написав:
Пасхальный кролик среди ночи вдруг решил подпрыгнуть. Без новостей, сам по себе. Ну вот захотелось ему так.
(Зебра жует попкорн и запивает пасхальным кагорчиком)
Это не прыжок, это завлекуха для хомяков (Зебра (С))
Прыжок будет, если одномоментно за область 7500 улетим и там закрепимся.
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artist_007
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Додано: Суб 07 кві, 2018 13:27
artist_007 написав: antey1969 написав:
Пасхальный кролик среди ночи вдруг решил подпрыгнуть. Без новостей, сам по себе. Ну вот захотелось ему так.
(Зебра жует попкорн и запивает пасхальным кагорчиком)
Это не прыжок, это завлекуха для хомяков (Зебра (С))
Прыжок будет, если одномоментно за область 7500 улетим и там закрепимся.
Нет, ну Вы слишком многого требуете, уж насколько смог, настолько и подпрыгнул
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antey1969
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Додано: Суб 07 кві, 2018 17:59
antey1969 написав:
Пасхальный кролик среди ночи вдруг решил подпрыгнуть. Без новостей, сам по себе. Ну вот захотелось ему так.
(Зебра жует попкорн и запивает пасхальным кагорчиком)
Как я и предполагал, киты сейчас всех шортистов сцаными тряпками мочат
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