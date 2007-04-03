RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1147114811491150

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 119
1) $6250 і вище
20%
24
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
43
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 11:02

Пасхальный кролик среди ночи вдруг решил подпрыгнуть. Без новостей, сам по себе. Ну вот захотелось ему так.
(Зебра жует попкорн и запивает пасхальным кагорчиком)
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6742
З нами з: 30.11.11
Подякував: 642 раз.
Подякували: 1560 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 12:25

  antey1969 написав:Пасхальный кролик среди ночи вдруг решил подпрыгнуть. Без новостей, сам по себе. Ну вот захотелось ему так.
(Зебра жует попкорн и запивает пасхальным кагорчиком)

Это не прыжок, это завлекуха для хомяков (Зебра (С)) :mrgreen:
Прыжок будет, если одномоментно за область 7500 улетим и там закрепимся.
artist_007
 
Повідомлень: 911
З нами з: 02.01.11
Подякував: 6 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 13:27

  artist_007 написав:
  antey1969 написав:Пасхальный кролик среди ночи вдруг решил подпрыгнуть. Без новостей, сам по себе. Ну вот захотелось ему так.
(Зебра жует попкорн и запивает пасхальным кагорчиком)

Это не прыжок, это завлекуха для хомяков (Зебра (С)) :mrgreen:
Прыжок будет, если одномоментно за область 7500 улетим и там закрепимся.

Нет, ну Вы слишком многого требуете, уж насколько смог, настолько и подпрыгнул
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6742
З нами з: 30.11.11
Подякував: 642 раз.
Подякували: 1560 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 17:59

  antey1969 написав:Пасхальный кролик среди ночи вдруг решил подпрыгнуть. Без новостей, сам по себе. Ну вот захотелось ему так.
(Зебра жует попкорн и запивает пасхальным кагорчиком)

Как я и предполагал, киты сейчас всех шортистов сцаными тряпками мочат :lol:
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5654
З нами з: 21.09.12
Подякував: 362 раз.
Подякували: 599 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 19:48

  Zebra написав:
  antey1969 написав:Пасхальный кролик среди ночи вдруг решил подпрыгнуть. Без новостей, сам по себе. Ну вот захотелось ему так.
(Зебра жует попкорн и запивает пасхальным кагорчиком)

Как я и предполагал, киты сейчас всех шортистов сцаными тряпками мочат :lol:


А почему так странно мочат?
График то ступенькообразный и импульс на повышение очень короткий.
Почему сразу не вынести всех одним махом, выйдя за границы канала (выше 7200) ?
artist_007
 
Повідомлень: 911
З нами з: 02.01.11
Подякував: 6 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1147114811491150
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234, дарий, Долярчик і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4780, 4781, 4782
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
47815 164139938
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 кві, 2018 19:53
дарий
Валютный рынок в мире 1 ... 613, 614, 615
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6144 1301034
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 кві, 2018 11:44
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35467
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.