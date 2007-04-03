Пасхальный кролик среди ночи вдруг решил подпрыгнуть. Без новостей, сам по себе. Ну вот захотелось ему так.
(Зебра жует попкорн и запивает пасхальным кагорчиком)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 кві, 2018 11:02
Пасхальный кролик среди ночи вдруг решил подпрыгнуть. Без новостей, сам по себе. Ну вот захотелось ему так.
(Зебра жует попкорн и запивает пасхальным кагорчиком)
Додано: Суб 07 кві, 2018 12:25
Это не прыжок, это завлекуха для хомяков (Зебра (С))
Прыжок будет, если одномоментно за область 7500 улетим и там закрепимся.
Додано: Суб 07 кві, 2018 13:27
Нет, ну Вы слишком многого требуете, уж насколько смог, настолько и подпрыгнул
Додано: Суб 07 кві, 2018 17:59
Додано: Суб 07 кві, 2018 19:48
А почему так странно мочат?
График то ступенькообразный и импульс на повышение очень короткий.
Почему сразу не вынести всех одним махом, выйдя за границы канала (выше 7200) ?
Додано: Суб 07 кві, 2018 20:15
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Чтоб подбирать монеты у тех, кто зашел по 10к+ и у кого уже нервы сдают.
Их в разы, даже на порядки больше, чем шортистов.
Шортистов выносят по мелкому. По логике, если шортисты предполагали, что цена пойдет на 6000 и ниже, то стоп ставили на 7000.
Додано: Суб 07 кві, 2018 20:48
Слабо верится по хомякам 10к+.
Волн паник селла уже несколько было.
Уже вся валерианка скуплена и все хомяки дожаты. Майнеры массово распродают фермы.
Логичнее тогда к 5500 и ниже сходить.
Чтоб наверняка.
Больше похоже на попытку нащупать уровни, когда рынок начнет раскачиваться.
Тогда логичным будет следующая ступенька на 7200,ИМХО
Додано: Суб 07 кві, 2018 20:50
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А тут логики нет. Доказательство - ступенчатый рост сегодня. Одни киты ждут паник села. А другие пытаются зарабатывать на предверии паник села, вынося стопы.
Додано: Суб 07 кві, 2018 20:56
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
прямые графики это трейдеры уже на праздниках женам помогают? а в игре только холостые киты? давно я таких прямоугольников не видел
с наступающим господа!
Додано: Суб 07 кві, 2018 21:07
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А что там с курсом?
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