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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1148114911501151>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 119
1) $6250 і вище
20%
24
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
43
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 11:02

Пасхальный кролик среди ночи вдруг решил подпрыгнуть. Без новостей, сам по себе. Ну вот захотелось ему так.
(Зебра жует попкорн и запивает пасхальным кагорчиком)
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 12:25

  antey1969 написав:Пасхальный кролик среди ночи вдруг решил подпрыгнуть. Без новостей, сам по себе. Ну вот захотелось ему так.
(Зебра жует попкорн и запивает пасхальным кагорчиком)

Это не прыжок, это завлекуха для хомяков (Зебра (С)) :mrgreen:
Прыжок будет, если одномоментно за область 7500 улетим и там закрепимся.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 13:27

  artist_007 написав:
  antey1969 написав:Пасхальный кролик среди ночи вдруг решил подпрыгнуть. Без новостей, сам по себе. Ну вот захотелось ему так.
(Зебра жует попкорн и запивает пасхальным кагорчиком)

Это не прыжок, это завлекуха для хомяков (Зебра (С)) :mrgreen:
Прыжок будет, если одномоментно за область 7500 улетим и там закрепимся.

Нет, ну Вы слишком многого требуете, уж насколько смог, настолько и подпрыгнул
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 17:59

  antey1969 написав:Пасхальный кролик среди ночи вдруг решил подпрыгнуть. Без новостей, сам по себе. Ну вот захотелось ему так.
(Зебра жует попкорн и запивает пасхальным кагорчиком)

Как я и предполагал, киты сейчас всех шортистов сцаными тряпками мочат :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 19:48

  Zebra написав:
  antey1969 написав:Пасхальный кролик среди ночи вдруг решил подпрыгнуть. Без новостей, сам по себе. Ну вот захотелось ему так.
(Зебра жует попкорн и запивает пасхальным кагорчиком)

Как я и предполагал, киты сейчас всех шортистов сцаными тряпками мочат :lol:


А почему так странно мочат?
График то ступенькообразный и импульс на повышение очень короткий.
Почему сразу не вынести всех одним махом, выйдя за границы канала (выше 7200) ?
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 20:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Чтоб подбирать монеты у тех, кто зашел по 10к+ и у кого уже нервы сдают.
Их в разы, даже на порядки больше, чем шортистов.
Шортистов выносят по мелкому. По логике, если шортисты предполагали, что цена пойдет на 6000 и ниже, то стоп ставили на 7000.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 20:48

  Zebra написав:Чтоб подбирать монеты у тех, кто зашел по 10к+ и у кого уже нервы сдают.
Их в разы, даже на порядки больше, чем шортистов.
Шортистов выносят по мелкому. По логике, если шортисты предполагали, что цена пойдет на 6000 и ниже, то стоп ставили на 7000.

Слабо верится по хомякам 10к+.
Волн паник селла уже несколько было.
Уже вся валерианка скуплена и все хомяки дожаты. Майнеры массово распродают фермы.
Логичнее тогда к 5500 и ниже сходить.
Чтоб наверняка.
Больше похоже на попытку нащупать уровни, когда рынок начнет раскачиваться.
Тогда логичным будет следующая ступенька на 7200,ИМХО
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 20:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А тут логики нет. Доказательство - ступенчатый рост сегодня. Одни киты ждут паник села. А другие пытаются зарабатывать на предверии паник села, вынося стопы.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 20:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

прямые графики это трейдеры уже на праздниках женам помогают? а в игре только холостые киты? давно я таких прямоугольников не видел
с наступающим господа!
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А что там с курсом?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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