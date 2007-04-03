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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1148114911501151

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 119
1) $6250 і вище
20%
24
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
43
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:21

Оранжевый-хит сезона кардиограмма почти выровнялась)))
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:27

  vovodabravis написав:Оранжевый-хит сезона кардиограмма почти выровнялась)))

что ноль что ли?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:32

Оранжевый-хит сезона минус
vovodabravis
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Повідомлень: 64
З нами з: 26.03.18
Подякував: 8 раз.
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