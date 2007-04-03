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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 кві, 2018 21:21
Оранжевый-хит сезона кардиограмма почти выровнялась)))
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vovodabravis
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Додано: Суб 07 кві, 2018 21:27
vovodabravis написав:Оранжевый-хит сезона
кардиограмма почти выровнялась)))
что ноль что ли?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 07 кві, 2018 21:32
Оранжевый-хит сезона минус
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vovodabravis
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Додано: Нед 08 кві, 2018 06:07
асик для ефира подорожал до 1800 долларов, итого-
потребление такое-же ,
отдача такая-же ,
стоимость на 1000 долларов дешевле,
при схлопывании ефириума у вас в отличии от карт ,будет полезная коробочка-донор, кулер ,блок питания(у меня асиков не было,поправьте если знаете есть там блок или нет?)
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vovodabravis
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