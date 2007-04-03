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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 кві, 2018 21:27
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Додано: Нед 08 кві, 2018 06:07
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
асик для ефира подорожал до 1800 долларов, итого-
потребление такое-же ,
отдача такая-же ,
стоимость на 1000 долларов дешевле,
при схлопывании ефириума у вас в отличии от карт ,будет полезная коробочка-донор, кулер ,блок питания(у меня асиков не было,поправьте если знаете есть там блок или нет?)
Додано: Нед 08 кві, 2018 06:41
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Чего это они зашли в актив, коорый пузырь, и вообще "будет скоро стоить ноль"?
Rockefeller’s $3 Billion Venture Capital Firm Begins To Invest In Cryptocurrency
Додано: Нед 08 кві, 2018 07:07
Текст статьи больше похож на какой-то оголтелый загон.
Додано: Нед 08 кві, 2018 07:13
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
скоро будет стоить ноль)))) минус ,только минус... скоро владельцы криптоактивов будут должны всепропальщикам , с чего отдавать- если дом в кредите,зарплата в активе)))))
Додано: Нед 08 кві, 2018 07:36
У Таїланді затвердили подвійне оподаткування криптовалют
Влада Таїланду на законодавчому рівні обклала операції з криптовалютами двома видами податків.
Підсумковий варіант законопроекту затвердили в міністерстві фінансів країни, повідомляє Forklog.
Документ регулює угоди з електронними одиницями і сплату внесків за проведення операцій. Передбачається, що вони будуть обкладатися ПДВ в 7% і податком на приріст капіталу в розмірі 15%.
Автори нового закону прописали всі можливі ризики на ринку криптовалют. Мета проекту — не допустити використання торгових майданчиків для відмивання грошей та ухилення від сплати податків до державного бюджету.
Варто зазначити, що влада довгий час не могла визначитися зі своїм ставленням до цифрових валют. Так, центральний банк Таїланду рекомендував утриматися від їх використання, а також попереджав про небезпеку обміну криптовалют і створенні торговельних майданчиків.
Додано: Нед 08 кві, 2018 07:46
Продолжается нарастание новостного фона, который гонит наверх.
Рынку не нужен боковик и застой.
Рынку нужны качели, ибо только на них делается бабло.
Видимо, паник селлы и направление вниз исчерпало себя.
Но так как рынок я бы охарактеризовал как чисто манипулятивный, он двигается ступеньками.
Кукл как бы предлагает - ходлеры, хомяки и майнеры!
Сливайтесь па курсу на сегодня, большего не дадим)))!
Не будут сливаться - еще маленькая ступенька вверх.
И так -пока не дрогнут и движуха не пойдет .
И так будет, пока рынок не зарегулируют, ибо нет правил и механизмов, чтобы беспредельщиков поставить на место.
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