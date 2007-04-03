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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 кві, 2018 09:52
В крипте много фейка) Так что не факт
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Zebra
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Додано: Нед 08 кві, 2018 09:58
Самое интересное, интрига все равно сохраняется.
Границы нисходящего треугольника пока не пробиты.
Глобальный тренд все равно пока вниз.
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artist_007
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