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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1149115011511152

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 119
1) $6250 і вище
20%
24
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
43
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 09:52

  killerbean написав:Чего это они зашли в актив, коорый пузырь, и вообще "будет скоро стоить ноль"?

Rockefeller’s $3 Billion Venture Capital Firm Begins To Invest In Cryptocurrency

http://thebitplex.com/2018/04/07/rockef ... ssion=true

В крипте много фейка) Так что не факт
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 09:58

Самое интересное, интрига все равно сохраняется.
Границы нисходящего треугольника пока не пробиты.
Глобальный тренд все равно пока вниз.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 10:59

  artist_007 написав: Майнеры массово распродают фермы.

Как ни странно, но майнеры действительно понемногу начинают избавляться от ферм.
На ОЛХ пачками продают 10-е поколение Нвидиа, которое даже толком поюзать на фермах не успели. 1070 по ценам идет уже ниже новой 1060 на хотлайне.
Хорошо, хоть выпуск 20ток передвинули с апреля на июнь-июль, а то пошел бы вообще паниксейл. Но Нвидиа молодцы-барыги - вовремя сориентировались и взяли паузу, к лету как раз прояснится ситуация с домашним майнингом, а соответственно и с допустимыми ценами на видеокарты новой серии
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 11:02

  artist_007 написав:Самое интересное, интрига все равно сохраняется.
Границы нисходящего треугольника пока не пробиты.
Глобальный тренд все равно пока вниз.

Ну так, в том и задача китов состоит. Как можно дольше стричь и не спугнуть при этом раньше времени
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 11:17

artist_007

Кукл как бы предлагает - ходлеры, хомяки и майнеры!

Ещё холдеры :D
Кому интересно, поинтересуйтесь, чем отличаются холдеры от ходлеров, и как это исторически расслоилось.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 11:21

antey1969 откуда инфа о 20 серии?если не секрет поделитесь ссылкой на оф инфу (буду весьма признателен), а то уже все достали на этом вбросе, при том сама корпорация удивленно хлопает рестницами
vovodabravis
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  #<1 ... 1149115011511152
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