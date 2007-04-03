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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 кві, 2018 09:52
В крипте много фейка) Так что не факт
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Zebra
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Додано: Нед 08 кві, 2018 09:58
Самое интересное, интрига все равно сохраняется.
Границы нисходящего треугольника пока не пробиты.
Глобальный тренд все равно пока вниз.
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artist_007
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Додано: Нед 08 кві, 2018 10:59
artist_007 написав:
Майнеры массово распродают фермы.
Как ни странно, но майнеры действительно понемногу начинают избавляться от ферм.
На ОЛХ пачками продают 10-е поколение Нвидиа, которое даже толком поюзать на фермах не успели. 1070 по ценам идет уже ниже новой 1060 на хотлайне.
Хорошо, хоть выпуск 20ток передвинули с апреля на июнь-июль, а то пошел бы вообще паниксейл. Но Нвидиа молодцы-барыги - вовремя сориентировались и взяли паузу, к лету как раз прояснится ситуация с домашним майнингом, а соответственно и с допустимыми ценами на видеокарты новой серии
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antey1969
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Додано: Нед 08 кві, 2018 11:02
artist_007 написав:
Самое интересное, интрига все равно сохраняется.
Границы нисходящего треугольника пока не пробиты.
Глобальный тренд все равно пока вниз.
Ну так, в том и задача китов состоит. Как можно дольше стричь и не спугнуть при этом раньше времени
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antey1969
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Додано: Нед 08 кві, 2018 11:17
artist_007
Кукл как бы предлагает - ходлеры, хомяки и майнеры!
Ещё холдеры
Кому интересно, поинтересуйтесь, чем отличаются холдеры от ходлеров, и как это исторически расслоилось.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 08 кві, 2018 11:21
antey1969 откуда инфа о 20 серии?если не секрет поделитесь ссылкой на оф инфу (буду весьма признателен), а то уже все достали на этом вбросе, при том сама корпорация удивленно хлопает рестницами
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vovodabravis
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