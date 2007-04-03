Додано: Нед 08 кві, 2018 14:52

Vitl написав: artist_007



Кукл как бы предлагает - ходлеры, хомяки и майнеры!



Ещё холдеры

Кому интересно, поинтересуйтесь, чем отличаются холдеры от ходлеров, и как это исторически расслоилось. Кукл как бы предлагает - ходлеры, хомяки и майнеры!Ещё холдерыКому интересно, поинтересуйтесь, чем отличаются холдеры от ходлеров, и как это исторически расслоилось.

Вообще, Вы натолкнули меня на интересную мысль.На грани нереального и фантастического.А что, если нынешнее поведение кукла как раз для того, чтобы увидеть статистическое расслоение всего криптовалютного сообщества.Ну т.е. просто даже по минимуму оценить, какое кол-во ресурсов вовлечено в движение крипторынка, а какое в холде?Ну, например - из неких предыдущих данных известно, что ходлеров около 25% на рынке.Эта категория предположительно по правилу Паретте состоит на 80 из майнеров и на 20 просто из свидетелей ьиткоина как цифровой валюты будущего.Т.е число чистых ходлеров мы приблизительно определили, исходя из постулата, что ходлер биток не продает, а только покупает.Соответственно, из тех ходлеров, которые майнеры, опять-таки из правила Паретте, около 20% чистых ходлеров, т.е таких, кто майнит ради добычи самого битка и не продает его.Остальные оставшиеся майнеры сдают только на хлебушек.На рынке остаются хомяки, холдеры, спекули и майнеры, которые активно участвуют в торгах.Ну и т.д и т.п.ЗЫ:смотрю, кукл опять прыгнул на ступеньку, но за границы канала выходить не хочет - так и крутится на уровне 7100.Тупо стопы собирает паразит