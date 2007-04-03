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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 кві, 2018 09:52
В крипте много фейка) Так что не факт
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Zebra
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Додано: Нед 08 кві, 2018 09:58
Самое интересное, интрига все равно сохраняется.
Границы нисходящего треугольника пока не пробиты.
Глобальный тренд все равно пока вниз.
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artist_007
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Додано: Нед 08 кві, 2018 10:59
artist_007 написав:
Майнеры массово распродают фермы.
Как ни странно, но майнеры действительно понемногу начинают избавляться от ферм.
На ОЛХ пачками продают 10-е поколение Нвидиа, которое даже толком поюзать на фермах не успели. 1070 по ценам идет уже ниже новой 1060 на хотлайне.
Хорошо, хоть выпуск 20ток передвинули с апреля на июнь-июль, а то пошел бы вообще паниксейл. Но Нвидиа молодцы-барыги - вовремя сориентировались и взяли паузу, к лету как раз прояснится ситуация с домашним майнингом, а соответственно и с допустимыми ценами на видеокарты новой серии
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antey1969
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Додано: Нед 08 кві, 2018 11:02
artist_007 написав:
Самое интересное, интрига все равно сохраняется.
Границы нисходящего треугольника пока не пробиты.
Глобальный тренд все равно пока вниз.
Ну так, в том и задача китов состоит. Как можно дольше стричь и не спугнуть при этом раньше времени
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antey1969
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Додано: Нед 08 кві, 2018 11:17
artist_007
Кукл как бы предлагает - ходлеры, хомяки и майнеры!
Ещё холдеры
Кому интересно, поинтересуйтесь, чем отличаются холдеры от ходлеров, и как это исторически расслоилось.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 08 кві, 2018 11:21
antey1969 откуда инфа о 20 серии?если не секрет поделитесь ссылкой на оф инфу (буду весьма признателен), а то уже все достали на этом вбросе, при том сама корпорация удивленно хлопает рестницами
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vovodabravis
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Додано: Нед 08 кві, 2018 12:57
vovodabravis написав:antey1969
откуда инфа о 20 серии?если не секрет поделитесь ссылкой на оф инфу (буду весьма признателен), а то уже все достали на этом вбросе, при том сама корпорация удивленно хлопает рестницами
Инфа на уровне слухов, разумеется. С другой стороны, десяткам скоро два года исполняется - пора обновлять линейку, хотя бы по примеру радеона - почти ничего не меняя принципиального.
А то случится, как с Интелом, когда их АМД пришпорило Ризоном
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antey1969
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Додано: Нед 08 кві, 2018 14:52
Vitl написав:artist_007
Кукл как бы предлагает - ходлеры, хомяки и майнеры!
Ещё холдеры
Кому интересно, поинтересуйтесь, чем отличаются холдеры от ходлеров, и как это исторически расслоилось.
Вообще, Вы натолкнули меня на интересную мысль.
На грани нереального и фантастического.
А что, если нынешнее поведение кукла как раз для того, чтобы увидеть статистическое расслоение всего криптовалютного сообщества.
Ну т.е. просто даже по минимуму оценить, какое кол-во ресурсов вовлечено в движение крипторынка, а какое в холде?
Ну, например - из неких предыдущих данных известно, что ходлеров около 25% на рынке.
Эта категория предположительно по правилу Паретте состоит на 80 из майнеров и на 20 просто из свидетелей ьиткоина как цифровой валюты будущего.
Т.е число чистых ходлеров мы приблизительно определили, исходя из постулата, что ходлер биток не продает, а только покупает.
Соответственно, из тех ходлеров, которые майнеры, опять-таки из правила Паретте, около 20% чистых ходлеров, т.е таких, кто майнит ради добычи самого битка и не продает его.Остальные оставшиеся майнеры сдают только на хлебушек.
На рынке остаются хомяки, холдеры, спекули и майнеры, которые активно участвуют в торгах.
Ну и т.д и т.п.
ЗЫ:смотрю, кукл опять прыгнул на ступеньку, но за границы канала выходить не хочет - так и крутится на уровне 7100.Тупо стопы собирает паразит
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artist_007
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Додано: Нед 08 кві, 2018 15:34
antey1969 так они здержали слово, вольта вышла ,вот она новая линейка,посмотрите презентацию, просто данная серия слишком дорога обычному обывателю но на ряду со всем прошлым это огромный шаг для человечества, это уже платформа для ии, в разы универсальней за все былое, я не совсем понимаю зачем им выпускать что-то, что будет хуже по всем параметрам,если хотите более дешевое ,покупайте 10-ю серию, ею вон все склады под завязку забиты
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vovodabravis
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Додано: Нед 08 кві, 2018 15:56
vovodabravis написав:antey1969
так они здержали слово, вольта вышла ,вот она новая линейка,посмотрите презентацию, просто данная серия слишком дорога обычному обывателю но на ряду со всем прошлым это огромный шаг для человечества, это уже платформа для ии, в разы универсальней за все былое, я не совсем понимаю зачем им выпускать что-то, что будет хуже по всем параметрам,если хотите более дешевое ,покупайте 10-ю серию, ею вон все склады под завязку забиты
Линейка подразумевает набор видеокарт в различных ценовых сегментах. У АМД тоже вышла Вега, ну и что? Мы же не считаем ее новой линейкой.
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antey1969
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