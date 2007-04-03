Додано: Нед 08 кві, 2018 17:30

artist_007 написав: Vitl написав: artist_007



Кукл как бы предлагает - ходлеры, хомяки и майнеры!



Ещё холдеры

Кому интересно, поинтересуйтесь, чем отличаются холдеры от ходлеров, и как это исторически расслоилось. Кукл как бы предлагает - ходлеры, хомяки и майнеры!Ещё холдерыКому интересно, поинтересуйтесь, чем отличаются холдеры от ходлеров, и как это исторически расслоилось.

Вообще, Вы натолкнули меня на интересную мысль.

На грани нереального и фантастического.

А что, если нынешнее поведение кукла как раз для того, чтобы увидеть статистическое расслоение всего криптовалютного сообщества.

Ну т.е. просто даже по минимуму оценить, какое кол-во ресурсов вовлечено в движение крипторынка, а какое в холде?

Ну, например - из неких предыдущих данных известно, что ходлеров около 25% на рынке.

Эта категория предположительно по правилу Паретте состоит на 80 из майнеров и на 20 просто из свидетелей ьиткоина как цифровой валюты будущего.

Т.е число чистых ходлеров мы приблизительно определили, исходя из постулата, что ходлер биток не продает, а только покупает.

Соответственно, из тех ходлеров, которые майнеры, опять-таки из правила Паретте, около 20% чистых ходлеров, т.е таких, кто майнит ради добычи самого битка и не продает его.Остальные оставшиеся майнеры сдают только на хлебушек.

На рынке остаются хомяки, холдеры, спекули и майнеры, которые активно участвуют в торгах.

Ну и т.д и т.п.



ЗЫ:смотрю, кукл опять прыгнул на ступеньку, но за границы канала выходить не хочет - так и крутится на уровне 7100.Тупо стопы собирает паразит Вообще, Вы натолкнули меня на интересную мысль.На грани нереального и фантастического.А что, если нынешнее поведение кукла как раз для того, чтобы увидеть статистическое расслоение всего криптовалютного сообщества.Ну т.е. просто даже по минимуму оценить, какое кол-во ресурсов вовлечено в движение крипторынка, а какое в холде?Ну, например - из неких предыдущих данных известно, что ходлеров около 25% на рынке.Эта категория предположительно по правилу Паретте состоит на 80 из майнеров и на 20 просто из свидетелей ьиткоина как цифровой валюты будущего.Т.е число чистых ходлеров мы приблизительно определили, исходя из постулата, что ходлер биток не продает, а только покупает.Соответственно, из тех ходлеров, которые майнеры, опять-таки из правила Паретте, около 20% чистых ходлеров, т.е таких, кто майнит ради добычи самого битка и не продает его.Остальные оставшиеся майнеры сдают только на хлебушек.На рынке остаются хомяки, холдеры, спекули и майнеры, которые активно участвуют в торгах.Ну и т.д и т.п.ЗЫ:смотрю, кукл опять прыгнул на ступеньку, но за границы канала выходить не хочет - так и крутится на уровне 7100.Тупо стопы собирает паразит

- всех с праздником- как вы трейдеров спекулями то- расслоение конечно полезно для понимания, чуток ниже изложу свою т з, почему- как я говорил, ничего не утверждаю, но 90% вероятности сценарий отыгрывается такой - сейчас от 6500 в 4й волне до 7100, теперь 5я вниз, глубина определится по ходу с возможным 5200 а может и без обновления лоя- 10% на то, что разволновка будет сломана и пробой вверх 7100-7500-8000...т к вероятность мала более подробно тут не будем- расслоение криптоучастников даст понять - а кто будет продавать по 5200 например.Те кто купил по 100-500 и т д уже скорее всего зафиксировали прибыль пусть не на самых верхах но не далеко (я когда прочувствовал опу вышел по 17500, имеется ввиду портфельные, трейдерные постоянно туда - сюда).Далее только на хлебушек, как говорят.Киты, которые продавливают рынок тоже будут продавать с оглядкой на себестоимость этого процесса.Тут, кстати для тошнотиков поясню, что спуск цены вниз имеет определённую себестоимость и её нужно потом отбить в процессе откупа и отскока, так что не всё так просто, цена падает совсем не потому что биток никому не нужен, а потому что игроки её продавливают, стригут шортистов и лонгистов в разные стороны.Итого можно прийти к выводу, что по заниженной цене монетки будут продавать те, кто купил их не на свободные деньги, которые нужно вернуть хоть с убытками и т д, ну и конечно паникёры, таких тоже хватает.Но не трудно догадаться что число и тех и других быстро сокращается.Многие ждут разворот со свечёй большого объёма. а её всё нет.Не могут набрать объёмы, поэтому разворот приобретает затяжную форму в виде флета.Но это конечно более точно покажет время.