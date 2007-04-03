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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 кві, 2018 16:23
Короче биткоин это онлайн игра, а цена это циферки для фанатиков ибо у здорового человека нет потребностей купить это.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Нед 08 кві, 2018 16:32
Этот сатоши накомото никогда ни одного биткоина не продавал?
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Нед 08 кві, 2018 17:30
- всех с праздником
- как вы трейдеров спекулями то
- расслоение конечно полезно для понимания, чуток ниже изложу свою т з, почему
- как я говорил, ничего не утверждаю, но 90% вероятности сценарий отыгрывается такой - сейчас от 6500 в 4й волне до 7100, теперь 5я вниз, глубина определится по ходу с возможным 5200 а может и без обновления лоя
- 10% на то, что разволновка будет сломана и пробой вверх 7100-7500-8000...т к вероятность мала более подробно тут не будем
- расслоение криптоучастников даст понять - а кто будет продавать по 5200 например.Те кто купил по 100-500 и т д уже скорее всего зафиксировали прибыль пусть не на самых верхах но не далеко (я когда прочувствовал опу вышел по 17500, имеется ввиду портфельные, трейдерные постоянно туда - сюда).Далее только на хлебушек, как говорят.Киты, которые продавливают рынок тоже будут продавать с оглядкой на себестоимость этого процесса.Тут, кстати для тошнотиков поясню, что спуск цены вниз имеет определённую себестоимость и её нужно потом отбить в процессе откупа и отскока, так что не всё так просто, цена падает совсем не потому что биток никому не нужен, а потому что игроки её продавливают, стригут шортистов и лонгистов в разные стороны.Итого можно прийти к выводу, что по заниженной цене монетки будут продавать те, кто купил их не на свободные деньги, которые нужно вернуть хоть с убытками и т д, ну и конечно паникёры, таких тоже хватает.Но не трудно догадаться что число и тех и других быстро сокращается.Многие ждут разворот со свечёй большого объёма. а её всё нет.Не могут набрать объёмы, поэтому разворот приобретает затяжную форму в виде флета.Но это конечно более точно покажет время.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 08 кві, 2018 17:50
antey1969 попытаюсь обьяснить, новая линейка вышла,это вольта,эти данные на официальном сайте ,была презентация. В июле -августе(если получится) , выйдет только ддр6, повторяю,только выйдет ддр6,не чего больше кроме ддр6.В то время хьюникс(он же производитель) обьявил, что если поставить на 1070 эту память(ддр6) то ее пропускаемая способность увеличиться с 256 на 512! был ли это намек ,либо просто сопоставление хз, также должен напомнить ,что ддр6 по факту хуже за память нбм2(должен оговорится что хуже в графическом плане), потому ясень пень амд она (ддр6) не актуальна так как она уже использует нбм2,как впрочем и нвидиа в вольта
Додано: Нед 08 кві, 2018 18:25
Vitl Как все-таки точка сидения влияет на точку зрения. Не было портфеля: и Вы соглашались, что крипта это казино. Появился портфель - и у крипты уже появилось светлое будущее, которому мешают только какие-то мелкие неурядицы и манипуляции. Но уже никаких сомнений, что в долгосроке -туземун.
Додано: Нед 08 кві, 2018 18:49
airmax78 да дело не в том ,имеет ли будущее или не имеет, дело в том что на этом, сообразительные, люди могут заработать денег,а если при этом ,этот же человек рассказывает что да как и делиться своими соображениями , да при том вдумчиво читает ,что ему советуют остальные. то какого х... ему не заработать этих денег своими мозгами?
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