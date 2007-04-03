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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1150115111521153

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 119
1) $6250 і вище
20%
24
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
43
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 16:23

Короче биткоин это онлайн игра, а цена это циферки для фанатиков ибо у здорового человека нет потребностей купить это.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 16:32

  Zebra написав:Осталось 4 млн штук еще майнить. По сути уже 17 млн битков намайнено. Из них 1 млн у сатоши накомото, еще 3 млн по подсчетам утеряно. Итого в обороте где то 12 млн штук.

Этот сатоши накомото никогда ни одного биткоина не продавал?
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 17:30

  artist_007 написав:
  Vitl написав:artist_007

Кукл как бы предлагает - ходлеры, хомяки и майнеры!

Ещё холдеры :D
Кому интересно, поинтересуйтесь, чем отличаются холдеры от ходлеров, и как это исторически расслоилось.

Вообще, Вы натолкнули меня на интересную мысль.
На грани нереального и фантастического.
А что, если нынешнее поведение кукла как раз для того, чтобы увидеть статистическое расслоение всего криптовалютного сообщества.
Ну т.е. просто даже по минимуму оценить, какое кол-во ресурсов вовлечено в движение крипторынка, а какое в холде?
Ну, например - из неких предыдущих данных известно, что ходлеров около 25% на рынке.
Эта категория предположительно по правилу Паретте состоит на 80 из майнеров и на 20 просто из свидетелей ьиткоина как цифровой валюты будущего.
Т.е число чистых ходлеров мы приблизительно определили, исходя из постулата, что ходлер биток не продает, а только покупает.
Соответственно, из тех ходлеров, которые майнеры, опять-таки из правила Паретте, около 20% чистых ходлеров, т.е таких, кто майнит ради добычи самого битка и не продает его.Остальные оставшиеся майнеры сдают только на хлебушек.
На рынке остаются хомяки, холдеры, спекули и майнеры, которые активно участвуют в торгах.
Ну и т.д и т.п.
:)
ЗЫ:смотрю, кукл опять прыгнул на ступеньку, но за границы канала выходить не хочет - так и крутится на уровне 7100.Тупо стопы собирает паразит :mrgreen:


- всех с праздником
- как вы трейдеров спекулями то :D
- расслоение конечно полезно для понимания, чуток ниже изложу свою т з, почему
- как я говорил, ничего не утверждаю, но 90% вероятности сценарий отыгрывается такой - сейчас от 6500 в 4й волне до 7100, теперь 5я вниз, глубина определится по ходу с возможным 5200 а может и без обновления лоя
- 10% на то, что разволновка будет сломана и пробой вверх 7100-7500-8000...т к вероятность мала более подробно тут не будем
- расслоение криптоучастников даст понять - а кто будет продавать по 5200 например.Те кто купил по 100-500 и т д уже скорее всего зафиксировали прибыль пусть не на самых верхах но не далеко (я когда прочувствовал опу вышел по 17500, имеется ввиду портфельные, трейдерные постоянно туда - сюда).Далее только на хлебушек, как говорят.Киты, которые продавливают рынок тоже будут продавать с оглядкой на себестоимость этого процесса.Тут, кстати для тошнотиков поясню, что спуск цены вниз имеет определённую себестоимость и её нужно потом отбить в процессе откупа и отскока, так что не всё так просто, цена падает совсем не потому что биток никому не нужен, а потому что игроки её продавливают, стригут шортистов и лонгистов в разные стороны.Итого можно прийти к выводу, что по заниженной цене монетки будут продавать те, кто купил их не на свободные деньги, которые нужно вернуть хоть с убытками и т д, ну и конечно паникёры, таких тоже хватает.Но не трудно догадаться что число и тех и других быстро сокращается.Многие ждут разворот со свечёй большого объёма. а её всё нет.Не могут набрать объёмы, поэтому разворот приобретает затяжную форму в виде флета.Но это конечно более точно покажет время.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 17:50

antey1969 попытаюсь обьяснить, новая линейка вышла,это вольта,эти данные на официальном сайте ,была презентация. В июле -августе(если получится) , выйдет только ддр6, повторяю,только выйдет ддр6,не чего больше кроме ддр6.В то время хьюникс(он же производитель) обьявил, что если поставить на 1070 эту память(ддр6) то ее пропускаемая способность увеличиться с 256 на 512! был ли это намек ,либо просто сопоставление хз, также должен напомнить ,что ддр6 по факту хуже за память нбм2(должен оговорится что хуже в графическом плане), потому ясень пень амд она (ддр6) не актуальна так как она уже использует нбм2,как впрочем и нвидиа в вольта

https://ichip.ru/gddr6-gddr5x-i-hbm2-sr ... amyat.html
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 18:25

Vitl Как все-таки точка сидения влияет на точку зрения. Не было портфеля: и Вы соглашались, что крипта это казино. Появился портфель - и у крипты уже появилось светлое будущее, которому мешают только какие-то мелкие неурядицы и манипуляции. Но уже никаких сомнений, что в долгосроке -туземун.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 18:49

airmax78 да дело не в том ,имеет ли будущее или не имеет, дело в том что на этом, сообразительные, люди могут заработать денег,а если при этом ,этот же человек рассказывает что да как и делиться своими соображениями , да при том вдумчиво читает ,что ему советуют остальные. то какого х... ему не заработать этих денег своими мозгами?
vovodabravis
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