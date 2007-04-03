Додано: Нед 08 кві, 2018 20:17

airmax78 написав: Vitl Как все-таки точка сидения влияет на точку зрения. Не было портфеля: и Вы соглашались, что крипта это казино. Появился портфель - и у крипты уже появилось светлое будущее, которому мешают только какие-то мелкие неурядицы и манипуляции. Но уже никаких сомнений, что в долгосроке -туземун. Как все-таки точка сидения влияет на точку зрения. Не было портфеля: и Вы соглашались, что крипта это казино. Появился портфель - и у крипты уже появилось светлое будущее, которому мешают только какие-то мелкие неурядицы и манипуляции. Но уже никаких сомнений, что в долгосроке -туземун.

- рынок близок к развороту, это видно технически, т о цены близки к минимальным(не путать с совсем минимальными)- рынок умирать по вашей версии совсем не собрался, т о тузе куда нибудь да прыгнет, от текущих это будут иксы- раньше тут недоумки меня обвиняли в том, что я давно говорил, что в крипту только глупые входят, а мол сейчас наоборот, поясняю - настоящий объёмный рынок криптовалют сформировался только летом 2017 года, и входить в него раньше было просто угадайкой, поэтому я так и отзывался.Когда стало понятно. что развитие и надутие пузыря будет впереди, то и входить стало можно.Такое объяснение созвучно с принципом входа в позицию - пробой уровня.Такой принцип предусматривает вход не тогда. когда дешевле, а тогда, когда понятен восходящий тренд, иначе дешевле может обойтись дороже- мнение постепенно меняется, но не в корне.Крипта остаётся казино и я в него играю.Но , например. вы сталкиваетесь в повседневной жизни с таким явлением, как нарушением всех и вся своих обязательств.Я постоянно сталкиваюсь и уже устал от того, что каждый с кем имеешь дело. пытается как то тебя обмануть, как то не выполнить того, что должен.Люди дают слова, потом их нарушают. нарушается даже то, что на бумаге с печатью и потом в суде сложно доказать что ты не верблюд.Мне кажется , что в нашей стране да и во всём мире от такого устали.К чему я об этом, к тому что есть такая штука как смартконтракт.Он решает вышеописанную проблему.Изобретён он задолго до крипты, но широкое применение нашёл на базе блокчейнов криптовалют.За ним будущее.И когда я говорил, что пузырь будет лопаться, я имел ввиду отмирание всякого ненужного хлама.А вот то, что будет востребовано только поднимется в цене.Я конечно понимаю, что многие не заинтересованные люди так глубоко не понимают сущность и не могут разграничить мух от котлет.Но всё приходит со временем.