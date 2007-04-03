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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 115111521153115411551156>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 119
1) $6250 і вище
20%
24
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
43
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 16:23

Короче биткоин это онлайн игра, а цена это циферки для фанатиков ибо у здорового человека нет потребностей купить это.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 16:32

  Zebra написав:Осталось 4 млн штук еще майнить. По сути уже 17 млн битков намайнено. Из них 1 млн у сатоши накомото, еще 3 млн по подсчетам утеряно. Итого в обороте где то 12 млн штук.

Этот сатоши накомото никогда ни одного биткоина не продавал?
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 17:30

  artist_007 написав:
  Vitl написав:artist_007

Кукл как бы предлагает - ходлеры, хомяки и майнеры!

Ещё холдеры :D
Кому интересно, поинтересуйтесь, чем отличаются холдеры от ходлеров, и как это исторически расслоилось.

Вообще, Вы натолкнули меня на интересную мысль.
На грани нереального и фантастического.
А что, если нынешнее поведение кукла как раз для того, чтобы увидеть статистическое расслоение всего криптовалютного сообщества.
Ну т.е. просто даже по минимуму оценить, какое кол-во ресурсов вовлечено в движение крипторынка, а какое в холде?
Ну, например - из неких предыдущих данных известно, что ходлеров около 25% на рынке.
Эта категория предположительно по правилу Паретте состоит на 80 из майнеров и на 20 просто из свидетелей ьиткоина как цифровой валюты будущего.
Т.е число чистых ходлеров мы приблизительно определили, исходя из постулата, что ходлер биток не продает, а только покупает.
Соответственно, из тех ходлеров, которые майнеры, опять-таки из правила Паретте, около 20% чистых ходлеров, т.е таких, кто майнит ради добычи самого битка и не продает его.Остальные оставшиеся майнеры сдают только на хлебушек.
На рынке остаются хомяки, холдеры, спекули и майнеры, которые активно участвуют в торгах.
Ну и т.д и т.п.
:)
ЗЫ:смотрю, кукл опять прыгнул на ступеньку, но за границы канала выходить не хочет - так и крутится на уровне 7100.Тупо стопы собирает паразит :mrgreen:


- всех с праздником
- как вы трейдеров спекулями то :D
- расслоение конечно полезно для понимания, чуток ниже изложу свою т з, почему
- как я говорил, ничего не утверждаю, но 90% вероятности сценарий отыгрывается такой - сейчас от 6500 в 4й волне до 7100, теперь 5я вниз, глубина определится по ходу с возможным 5200 а может и без обновления лоя
- 10% на то, что разволновка будет сломана и пробой вверх 7100-7500-8000...т к вероятность мала более подробно тут не будем
- расслоение криптоучастников даст понять - а кто будет продавать по 5200 например.Те кто купил по 100-500 и т д уже скорее всего зафиксировали прибыль пусть не на самых верхах но не далеко (я когда прочувствовал опу вышел по 17500, имеется ввиду портфельные, трейдерные постоянно туда - сюда).Далее только на хлебушек, как говорят.Киты, которые продавливают рынок тоже будут продавать с оглядкой на себестоимость этого процесса.Тут, кстати для тошнотиков поясню, что спуск цены вниз имеет определённую себестоимость и её нужно потом отбить в процессе откупа и отскока, так что не всё так просто, цена падает совсем не потому что биток никому не нужен, а потому что игроки её продавливают, стригут шортистов и лонгистов в разные стороны.Итого можно прийти к выводу, что по заниженной цене монетки будут продавать те, кто купил их не на свободные деньги, которые нужно вернуть хоть с убытками и т д, ну и конечно паникёры, таких тоже хватает.Но не трудно догадаться что число и тех и других быстро сокращается.Многие ждут разворот со свечёй большого объёма. а её всё нет.Не могут набрать объёмы, поэтому разворот приобретает затяжную форму в виде флета.Но это конечно более точно покажет время.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 17:50

antey1969 попытаюсь обьяснить, новая линейка вышла,это вольта,эти данные на официальном сайте ,была презентация. В июле -августе(если получится) , выйдет только ддр6, повторяю,только выйдет ддр6,не чего больше кроме ддр6.В то время хьюникс(он же производитель) обьявил, что если поставить на 1070 эту память(ддр6) то ее пропускаемая способность увеличиться с 256 на 512! был ли это намек ,либо просто сопоставление хз, также должен напомнить ,что ддр6 по факту хуже за память нбм2(должен оговорится что хуже в графическом плане), потому ясень пень амд она (ддр6) не актуальна так как она уже использует нбм2,как впрочем и нвидиа в вольта

https://ichip.ru/gddr6-gddr5x-i-hbm2-sr ... amyat.html
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 18:25

Vitl Как все-таки точка сидения влияет на точку зрения. Не было портфеля: и Вы соглашались, что крипта это казино. Появился портфель - и у крипты уже появилось светлое будущее, которому мешают только какие-то мелкие неурядицы и манипуляции. Но уже никаких сомнений, что в долгосроке -туземун.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 18:49

airmax78 да дело не в том ,имеет ли будущее или не имеет, дело в том что на этом, сообразительные, люди могут заработать денег,а если при этом ,этот же человек рассказывает что да как и делиться своими соображениями , да при том вдумчиво читает ,что ему советуют остальные. то какого х... ему не заработать этих денег своими мозгами?
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 20:08

  Vitl написав:Тут, кстати для тошнотиков поясню, что спуск цены вниз имеет определённую себестоимост....

А цена на пустоту/ничего не может сама по падать?
Какая себестоимость удерживания цены на пустоту на тех или иных уровнях?
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 20:17

  airmax78 написав:Vitl Как все-таки точка сидения влияет на точку зрения. Не было портфеля: и Вы соглашались, что крипта это казино. Появился портфель - и у крипты уже появилось светлое будущее, которому мешают только какие-то мелкие неурядицы и манипуляции. Но уже никаких сомнений, что в долгосроке -туземун.


- рынок близок к развороту, это видно технически, т о цены близки к минимальным(не путать с совсем минимальными)
- рынок умирать по вашей версии совсем не собрался, т о тузе куда нибудь да прыгнет, от текущих это будут иксы
- раньше тут недоумки меня обвиняли в том, что я давно говорил, что в крипту только глупые входят, а мол сейчас наоборот, поясняю - настоящий объёмный рынок криптовалют сформировался только летом 2017 года, и входить в него раньше было просто угадайкой, поэтому я так и отзывался.Когда стало понятно. что развитие и надутие пузыря будет впереди, то и входить стало можно.Такое объяснение созвучно с принципом входа в позицию - пробой уровня.Такой принцип предусматривает вход не тогда. когда дешевле, а тогда, когда понятен восходящий тренд, иначе дешевле может обойтись дороже :(
- мнение постепенно меняется, но не в корне.Крипта остаётся казино и я в него играю.Но , например. вы сталкиваетесь в повседневной жизни с таким явлением, как нарушением всех и вся своих обязательств.Я постоянно сталкиваюсь и уже устал от того, что каждый с кем имеешь дело. пытается как то тебя обмануть, как то не выполнить того, что должен.Люди дают слова, потом их нарушают. нарушается даже то, что на бумаге с печатью и потом в суде сложно доказать что ты не верблюд.Мне кажется , что в нашей стране да и во всём мире от такого устали.К чему я об этом, к тому что есть такая штука как смартконтракт.Он решает вышеописанную проблему.Изобретён он задолго до крипты, но широкое применение нашёл на базе блокчейнов криптовалют.За ним будущее.И когда я говорил, что пузырь будет лопаться, я имел ввиду отмирание всякого ненужного хлама.А вот то, что будет востребовано только поднимется в цене.Я конечно понимаю, что многие не заинтересованные люди так глубоко не понимают сущность и не могут разграничить мух от котлет.Но всё приходит со временем.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 20:20

  ребе Нок написав:
  Zebra написав:Осталось 4 млн штук еще майнить. По сути уже 17 млн битков намайнено. Из них 1 млн у сатоши накомото, еще 3 млн по подсчетам утеряно. Итого в обороте где то 12 млн штук.

Этот сатоши накомото никогда ни одного биткоина не продавал?

Нет, лежат мертвым грузом. Даже есть теория, что 21 млн монет максимально по той причине, что 1 млн - это тестовые монеты, которые он в самом начале намайнил и они никому не достанутся.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 20:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:Текст статьи больше похож на какой-то оголтелый загон.

  Zebra написав:В крипте много фейка) Так что не факт

Вам когда нечего сказать, то лучше и не говоирть ничего. Если фейк - опровергайте. А если нечем, то я не виноват, что эта новость не ложиться в ваши вангования "биток упадет до нуля".
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